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ОАСК отказался остановить переаттестацию прокуроров

ОАСК отказался остановить переаттестацию прокуроров - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net
25.10.2019, 17:01

Ранее в суд был подан иск об обжаловании порядка проведения аттестации в ГПУ

Окружной административный суд Киева отказался запретить конкурсным комиссиям проводить аттестацию прокуроров, сообщает пресс-служба суда.

Такую меру обеспечения предлагал истец, обжаловавший в суде порядок проведения аттестации.

ОАСК отказался удовлетворить его просьбу, поскольку счел, что истцом не было доказано, что отсутствие подобной меры сделает невозможным восстановление нарушенных прав, эффективную защиту или исполнение решений суда.

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