Обмен защитников Мариуполя. Из плена вернулись девять украинских пограничников — фото
22.09.2022, 09:19
Освобожденные из плена пограничники (Фото: ГПСУ)
В результате обмена защитников Мариуполя 21 сентября из российского плена вернулись девять украинских пограничников. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Сообщается, что в результате обмена, среди 215 украинских защитников и защитниц, домой вернулись девять пограничников.
В ГПСУ отметили, что бойцы до последнего не знали, что едут домой.
"Далее — реабилитация, лечение и отдых. Украина и дальше будет делать все, чтобы освободить из российского плена всех заложников", — сказано в сообщении.
- Вечером 21 сентября Украина вернула из российского плена 215 военнослужащих, 108 из них – бойцы Азова.
- Также известно об освобождении из российского плена 10 иностранных граждан, которые были захвачены оккупантами в Украине.
- 21 сентября появились фото освобожденных из плена россиян начальника патрульной полиции Мариуполя Михаила Вершинина, парамедика "Пташки" (Екатерины Полищук), морпеха Михаила Дианова.
Читайте также: Пять командиров защитников Мариуполя будут "гостями Эрдогана" до конца войны – Зеленский
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
РФ будет использовать любой повод, чтобы не возвращать защитников Мариуполя — генпрокурор 19.09.2022"То ли уважали, то ли боялись". Защитник Азовстали рассказал о нахождении в плену – видео 02.07.2022NYT установила, какие боеприпасы использовала Россия в Украине. Каждый десятый – запрещен 19.06.2022
ВакансииБольше вакансий
Менеджер з продажу (В2С)
Киев • Eurosales
Старший дизайнер
Киев • Ligamedia
Менеджер з продажу рекламиРазместить вакансию
Киев • Ligamedia
Последние новости
Комментарии