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Обмен защитников Мариуполя. Из плена вернулись девять украинских пограничников — фото

Цей матеріал також доступний українською
22.09.2022, 09:19
Обмен защитников Мариуполя. Из плена вернулись девять украинских пограничников — фото - Фото
Освобожденные из плена пограничники (Фото: ГПСУ)

В результате обмена защитников Мариуполя 21 сентября из российского плена вернулись девять украинских пограничников. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.

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Сообщается, что в результате обмена, среди 215 украинских защитников и защитниц, домой вернулись девять пограничников.

В ГПСУ отметили, что бойцы до последнего не знали, что едут домой.

"Далее — реабилитация, лечение и отдых. Украина и дальше будет делать все, чтобы освободить из российского плена всех заложников", — сказано в сообщении. 

  • Вечером 21 сентября Украина вернула из российского плена 215 военнослужащих, 108 из них – бойцы Азова.
  • Также известно об освобождении из российского плена 10 иностранных граждан, которые были захвачены оккупантами в Украине. 
  • 21 сентября появились фото освобожденных из плена россиян начальника патрульной полиции Мариуполя Михаила Вершинина, парамедика "Пташки" (Екатерины Полищук), морпеха Михаила Дианова.

Читайте также: Пять командиров защитников Мариуполя будут "гостями Эрдогана" до конца войны – Зеленский 

Дмитро Гриниченко
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