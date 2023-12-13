Обращение главы MI6 к россиянам показали по Первому каналу. Он поблагодарил пропагандистов

Глава MI6 Ричард Мур поблагодарил пропагандистов Кремля за трансляцию его обращения, где он призывает россиян к сотрудничеству

Трансляция обращения Мура на Первом канале (Фото: скриншот видео)

На российском Первом канале показали обращение главы британской разведки MI6 Ричарда Мура к гражданам РФ, в котором он призывает их к сотрудничеству со своей специальной службой. Разведчик поблагодарил пропагандистов Кремля.

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В одном из пропагандистских шоу на Первом канале его ведущая и бывшая российская шпионка Мария Бутина показала заявление Мура.

Эфир начался с длинного отрывка из речи Мура "Пойдем со мной шпионить", переведенной на русский язык.

"Россияне, потрясенные войной в Украине, обращаются к MI6. Призываю других последовать этому примеру. Наша дверь всегда открыта", — заявил глава MI6 в обращении.

На своей странице в X (Twitter) Мур высказал благодарность пропагандистам Москвы.

"Честно говоря, мы задумывались над тем, как можно лучше распространять мое сообщение среди целевой аудитории в России. Мы не ожидали помощи от российских госСМИ. Спасибо, ребята", — написал глава британской разведки.

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Россия не справляется с Украиной, шансов вернуть инициативу у нее мало, считает глава MI6.

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