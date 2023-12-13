Звернення глави MI6 до росіян показали на Першому каналі. Він подякував пропагандистам
На російському Першому каналі показали звернення глави британської розвідки MI6 Річарда Мура до громадян РФ, у якому він закликає їх до співпраці зі своєю спеціальною службою. Розвідник подякував пропагандистам Кремля.
В одному із пропагандистських шоу на Першому каналі його ведуча та колишня російська шпигунка Марія Бутіна показала заяву Мура.
Ефір почався з довгого уривка з промови Мура "Ходімо зі мною шпигувати", перекладеної російською мовою.
"Росіяни, вражені війною в Україні, звертаються до MI6. Закликаю інших наслідувати цей приклад. Наші двері завжди відчинені", — заявив глава MI6 у зверненні.
На своїй сторінці у X (Twitter) Мур висловив подяку пропагандистам Москви.
"Чесно кажучи, ми замислювалися над тим, як найкраще поширювати моє повідомлення серед цільової аудиторії в Росії. Ми не очікували допомоги від російських держЗМІ. Дякую, хлопці", — написав глава британської розвідки.
- Глава розвідки Британії: Сі Цзіньпін "абсолютно причетний" до агресії РФ в Україні.
- Росія не справляється з Україною, шансів повернути ініціативу в неї замало, вважає глава MI6.
- Штучний інтелект не замінить живих розвідників – голова британської MI6.
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