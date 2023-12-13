Звернення глави MI6 до росіян показали на Першому каналі. Він подякував пропагандистам

Глава MI6 Річард Мур подякував пропагандистам Кремля за трансляцію його звернення, де він закликає росіян до співпраці

Трансляція звернення Мура на Першому каналі (Фото: скриншот з відео)

На російському Першому каналі показали звернення глави британської розвідки MI6 Річарда Мура до громадян РФ, у якому він закликає їх до співпраці зі своєю спеціальною службою. Розвідник подякував пропагандистам Кремля.

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В одному із пропагандистських шоу на Першому каналі його ведуча та колишня російська шпигунка Марія Бутіна показала заяву Мура.

Ефір почався з довгого уривка з промови Мура "Ходімо зі мною шпигувати", перекладеної російською мовою.

"Росіяни, вражені війною в Україні, звертаються до MI6. Закликаю інших наслідувати цей приклад. Наші двері завжди відчинені", — заявив глава MI6 у зверненні.

На своїй сторінці у X (Twitter) Мур висловив подяку пропагандистам Москви.

"Чесно кажучи, ми замислювалися над тим, як найкраще поширювати моє повідомлення серед цільової аудиторії в Росії. Ми не очікували допомоги від російських держЗМІ. Дякую, хлопці", — написав глава британської розвідки.

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Росія не справляється з Україною, шансів повернути ініціативу в неї замало, вважає глава MI6.

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