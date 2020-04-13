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Одиннадцать главных новостей Украины и мира на 19:00 13 апреля

Одиннадцать главных новостей Украины и мира на 19:00 13 апреля - Фото
13.04.2020, 19:00

Каждый день в 19:00 LIGA.net публикует главные новости дня. Ничего лишнего - только важное

1. В УКРАИНЕ 3102 ЗАБОЛЕВШИХ COVID-19, ЗА СУТКИ ВЫЯВЛЕНО 325 НОВЫХ СЛУЧАЕВ. По данным Центра общественного здоровья на 09:00 13 апреля в Украине 3102 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 93 летальных. Выздоровело 97 человек (подробнее).

2. ОПЕК+ И G20 ДОГОВОРИЛИСЬ О РЕКОРДНОМ СНИЖЕНИИ ДОБЫЧИ НЕФТИ. ДЕТАЛИ. ОПЕК+, в которую входят страны ОПЕК, Россия и другие нефтедобывающие государства, снизят добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне. Решение принято в воскресенье, 12 апреля, после четырех дней переговоров и давления президента США Дональда Трампа (подробнее).

3. ДЕЛО СУРКИСОВ И ПРИВАТБАНКА. ВЕРХОВНЫЙ СУД НАЗНАЧИЛ ДАТУ ЗАСЕДАНИЯ. Заседание Большой палаты Верховного суда по иску семьи Суркисов к ПриватБанку и НБУ состоится 27 апреля (подробнее).

4. МЕДРАБОТНИКИ ЗА МАРТ ПОЛУЧАТ ЗАРПЛАТУ В РАЗМЕРЕ 300% - ГЛАВА МОЗ. Медработникам выплатят зарплату за март в размере 300%. Как сообщил сегодня на брифинге глава Минздрава Максим Степанов, этот вопрос Кабмин урегулирует 15 апреля на своем заседании (подробнее).

5. ЗА НЕДЕЛЮ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ БЕЗРАБОТНЫХ В УКРАИНЕ СТАЛО БОЛЬШЕ НА 36 000. 13 апреля в стране зарегистрировано 388 000 безработных, что на 70 000 человек (22%) больше по сравнению с показателем на эту же дату прошлого года (подробнее).

6. КИЕВО-ПЕЧЕРСКАЯ ЛАВРА ЗАКРЫВАЕТСЯ НА КАРАНТИН: ТАМ БОЛЕЕ 90 ЗАБОЛЕВШИХ COVID-19. За прошедшие сутки в Киево-Печерской Лавре зафиксировано 63 новых случая заболевания COVID-19. Всего в Лавре уже более 90 подтвержденных случаев заболевания (подробнее).

7. ДЕПУТАТЫ РАССКАЗАЛИ, КАК БУДУТ ГОЛОСОВАТЬ ПОПРАВКИ К “АНТИКОЛОМОЙСКОМУ” ЗАКОНУ. Рассмотрение 16 000 поправок к так называемому "антиколомойскому" закону будет происходить по 119 статье регламента Верховной Рады, которая позволяет голосовать поправки целыми разделами (подробнее).

8. ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА - 298 МЛРД. ВЕРХОВНАЯ РАДА ПРИНЯЛА ИЗМЕНЕНИЯ В ГОСБЮДЖЕТ-2020. Верховная Рада приняла законопроект №3279-д об изменениях в бюджете в связи с кризисом, вызванным коронавирусной инфекцией. За принятие за основу проголосовали 252 депутата, а в целом с технико-юридическими правками проголосовали – 249 депутатов (подробнее).

9. ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА США. БАЙДЕНА ОБВИНИЛИ В СЕКСУАЛЬНОМ НАСИЛИИ. Тара Риде, экс-помощница возможного кандидата в президенты США от Демократической партии Джозефа Байдена, обвинила его в сексуальном насилии. По словам женщины, инцидент произошел в 1993 году, когда Байден был сенатором (подробнее).

10. РАДА НЕ ПОДДЕРЖАЛА ОТМЕНУ ЗАКОНА О РЫНКЕ ЗЕМЛИ: ЕГО СМОЖЕТ ПОДПИСАТЬ ПРЕЗИДЕНТ. Верховная Рада не поддержала ни одного из 13 проектов постановлений об отмене закона о рынке земли. Чтобы принять внесенные постановления, нужно было 226 голосов депутатов для каждого документа (подробнее).

11. РАДА РАЗРЕШИЛА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ БОЛЬНЫХ COVID-19 БЕЗ ИХ СОГЛАСИЯ. Верховная Рада приняла в целом законопроект №3320, которым разрешается обрабатывать персональные данные больных COVID-19 без их согласия. Сказано, что обработка данных должна осуществляться исключительно для принятия противоэпидемических мер (подробнее).

Читайте также главный текст дня: Почти 3000 человек поддержали качественную журналистику LIGA.net. Спасибо!

В УКРАИНЕ 3102 ЗАБОЛЕВШИХ COVID-19, ЗА СУТКИ ВЫЯВЛЕНО 325 НОВЫХ СЛУЧАЕВ. По данным Центра общественного здоровья на 09:00 13 апреля в Украине 3102 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 93 летальных. Выздоровело 97 человек (подробнее).

ОПЕК+ И G20 ДОГОВОРИЛИСЬ О РЕКОРДНОМ СНИЖЕНИИ ДОБЫЧИ НЕФТИ. ДЕТАЛИ. ОПЕК+, в которую входят страны ОПЕК, Россия и другие нефтедобывающие государства, снизят добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне. Решение принято в воскресенье, 12 апреля, после четырех дней переговоров и давления президента США Дональда Трампа (подробнее).

ДЕЛО СУРКИСОВ И ПРИВАТБАНКА. ВЕРХОВНЫЙ СУД НАЗНАЧИЛ ДАТУ ЗАСЕДАНИЯ. Заседание Большой палаты Верховного суда по иску семьи Суркисов к ПриватБанку и НБУ состоится 27 апреля (подробнее).

МЕДРАБОТНИКИ ЗА МАРТ ПОЛУЧАТ ЗАРПЛАТУ В РАЗМЕРЕ 300% - ГЛАВА МОЗ. Медработникам выплатят зарплату за март в размере 300%. Как сообщил сегодня на брифинге глава Минздрава Максим Степанов, этот вопрос Кабмин урегулирует 15 апреля на своем заседании (подробнее).

ЗА НЕДЕЛЮ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ БЕЗРАБОТНЫХ В УКРАИНЕ СТАЛО БОЛЬШЕ НА 36 000. 13 апреля в стране зарегистрировано 388 000 безработных, что на 70 000 человек (22%) больше по сравнению с показателем на эту же дату прошлого года (подробнее).

КИЕВО-ПЕЧЕРСКАЯ ЛАВРА ЗАКРЫВАЕТСЯ НА КАРАНТИН: ТАМ БОЛЕЕ 90 ЗАБОЛЕВШИХ COVID-19. За прошедшие сутки в Киево-Печерской Лавре зафиксировано 63 новых случая заболевания COVID-19. Всего в Лавре уже более 90 подтвержденных случаев заболевания (подробнее).

ДЕПУТАТЫ РАССКАЗАЛИ, КАК БУДУТ ГОЛОСОВАТЬ ПОПРАВКИ К “АНТИКОЛОМОЙСКОМУ” ЗАКОНУ. Рассмотрение 16 000 поправок к так называемому "антиколомойскому" закону будет происходить по 119 статье регламента Верховной Рады, которая позволяет голосовать поправки целыми разделами (подробнее).

ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА - 298 МЛРД. ВЕРХОВНАЯ РАДА ПРИНЯЛА ИЗМЕНЕНИЯ В ГОСБЮДЖЕТ-2020. Верховная Рада приняла законопроект №3279-д об изменениях в бюджете в связи с кризисом, вызванным коронавирусной инфекцией. За принятие за основу проголосовали 252 депутата, а в целом с технико-юридическими правками проголосовали – 249 депутатов (подробнее).

ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА США. БАЙДЕНА ОБВИНИЛИ В СЕКСУАЛЬНОМ НАСИЛИИ. Тара Риде, экс-помощница возможного кандидата в президенты США от Демократической партии Джозефа Байдена, обвинила его в сексуальном насилии. По словам женщины, инцидент произошел в 1993 году, когда Байден был сенатором (подробнее).

РАДА НЕ ПОДДЕРЖАЛА ОТМЕНУ ЗАКОНА О РЫНКЕ ЗЕМЛИ: ЕГО СМОЖЕТ ПОДПИСАТЬ ПРЕЗИДЕНТ. Верховная Рада не поддержала ни одного из 13 проектов постановлений об отмене закона о рынке земли. Чтобы принять внесенные постановления, нужно было 226 голосов депутатов для каждого документа (подробнее).

РАДА РАЗРЕШИЛА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ БОЛЬНЫХ COVID-19 БЕЗ ИХ СОГЛАСИЯ. Верховная Рада приняла в целом законопроект №3320, которым разрешается обрабатывать персональные данные больных COVID-19 без их согласия. Сказано, что обработка данных должна осуществляться исключительно для принятия противоэпидемических мер (подробнее).

Вадим Ребрина
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