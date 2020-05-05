Одиннадцать главных новостей Украины и мира на 19:00 5 мая

1. В ФОНД БОРЬБЫ С КОРОНАВИРУСОМ СОБРАЛИ 375 МЛН ГРН ОТ БИЗНЕСА - ОФИС ПРЕЗИДЕНТА. На закупки за границей (Китай, Корея) потратили 182,6 млн грн, в Украине - 155,6 млн грн (подробнее).

2. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ЕСВ СОКРАТИЛИСЬ ВПЕРВЫЕ ЗА ЧЕТЫРЕ ГОДА: ДАННЫЕ ГОСКАЗНАЧЕЙСТВА. Поступления от единого социального взноса (ЕСВ) в апреле 2020 года составили 22,59 млрд грн, что на 882 млн грн или 3,8% меньше, чем в апреле 2019-го (подробнее).

3. УКРАИНА ВОЗОБНОВИЛА ИМПОРТ БЕНЗИНА ИЗ РОССИИ. Западная нефтегазовая компания (ЗНГК) и Евростандарт в конце апреля возобновили импортные поставки автомобильных бензинов из России (подробнее).

4. В МИНЗДРАВЕ ИЗМЕНЯТ СИСТЕМУ ФИНАНСИРОВАНИЯ БОЛЬНИЦ С 1 ИЮНЯ: ЧТО ПОМЕНЯЕТСЯ. Министр здравоохранения Максим Степанов готов исполнить поручение президента Владимира Зеленского и "исправить ошибки" в медреформе, которые якобы "допустили при ее планировании". В частности, с 1 июня в Минздраве изменят систему финансирования больниц и расширят список бесплатных услуг (подробнее).

5. НАЛОГОВОЙ МИЛИЦИИ, КОТОРУЮ ОБЕЩАЛИ ЛИКВИДИРОВАТЬ, УДВОИЛИ ФИНАНСИРОВАНИЕ — СХЕМЫ. Государственной фискальной службе (ГФС), в структуре которой осталась только налоговая милиция, удвоили финансирование во время пересмотра госбюджета на 2020 год. Теперь бюджет пребывающего в состоянии ликвидации органа составляет почти 1 млрд грн (подробнее).

6. СКОРЕЕ ВСЕГО, ПОСЛЕ 22 МАЯ КАРАНТИН БУДЕТ ПРОДЛЕН – ШМЫГАЛЬ. Поскольку вчера, 4 мая, Всемирная организация здравоохранения продлила режим пандемии коронавируса и всемирного карантина еще на два месяца, то карантин в Украине, вероятно, в том или ином виде после 22 мая будет сохранен (подробнее).

7. ПРОТЕКЦИОНИЗМ. ГЛАВА МИНЭКОНОМИКИ ПЕТРАШКО ПРЕДЛАГАЕТ ИЗМЕНИТЬ СИСТЕМУ PROZORRO. Систему государственных закупок ProZorro необходимо изменить для предоставления приоритета украинским предприятиям, заявил министр (подробнее).

8. МИНЗДРАВ ОДОБРИЛ КЛИНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ УКРАИНСКОГО ПРЕПАРАТА ПРОТИВ КОРОНАВИРУСА. Министр здравоохранения Максим Степанов подписал приказ Минздрава о начале клинических испытаний украинского препарата "Биовен" на пациентах с коронавирусной болезнью COVID-19 (подробнее).

9. БЕЗРАБОТИЦА В УКРАИНЕ ВЫРОСЛА НА 48% - ГОССЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ. Количество официально зарегистрированных безработных в Украине на 4 мая составляет 456 800 человек, что на 48% больше, чем на эту же дату прошлого года (308 300) (подробнее).

10. ЗЕЛЕНСКИЙ ПРИВЛЕК К ПЕРЕГОВОРАМ В МИНСКЕ НАРДЕПОВ И ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КАБМИНА. Президент Владимир Зеленский утвердил новый состав украинской делегации в трехсторонней контактной группе на переговорах в Минске. Теперь в нее войдут представители правительства и Верховной Рады (подробнее).

11. ТЕСТИРОВАНИЕ, ВРАЧИ-ВОЛОНТЕРЫ И СТРАХОВЫЕ ВЫПЛАТЫ: ЧТО ОБСУДЯТ В РАДЕ 7 МАЯ. Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания Рады на 7 мая. Оно будет проведено по требованию 156 народных депутатов (подробнее).

Читайте также главный текст дня: Профайл | Трехзвездный генерал, работал в Москве. Чем известен будущий посол США в Украине