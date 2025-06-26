Офис Генпрокурора: Сообщено о подозрении мужчине, который планировал теракт в Киеве

Прокуроры Киевской городской прокуратуры сообщили о подозрении мужчине в совершении террористического акта. Об этом сообщает офис Генерального прокурора.

По данным следствия, житель Киевской области был завербован российскими спецслужбами. Он прибыл в столицу с целью подготовки к совершению террористического акта.

Читайте также

В исполнение задания врага, в съемной квартире подозреваемый изготовил взрывчатку по инструкциям, предоставленным куратором. После этого заказчик преступления приобрел на сайте объявлений скутер, в который необходимо было поместить взрывчатку.

Подозреваемый должен был оставить скутер с взрывчаткой по указанному адресу в Днепровском районе Киева. Согласно плану, самодельное взрывное устройство планировалось взорвать дистанционно в тот момент, когда к нему подойдет военнослужащий.

Однако взрывчатка не сработала должным образом. За выполнение этого задания молодому человеку обещали заплатить 400 000 гривен.

В настоящее время подозреваемый находится под стражей.

Доказательства (Фото: gp.gov.ua/ua)

Доказательства (Фото: gp.gov.ua/ua)

Доказательства (Фото: gp.gov.ua/ua)