Офис Генпрокурора: Сообщено о подозрении мужчине, который планировал теракт в Киеве
Прокуроры Киевской городской прокуратуры сообщили о подозрении мужчине в совершении террористического акта. Об этом сообщает офис Генерального прокурора.
По данным следствия, житель Киевской области был завербован российскими спецслужбами. Он прибыл в столицу с целью подготовки к совершению террористического акта.
В исполнение задания врага, в съемной квартире подозреваемый изготовил взрывчатку по инструкциям, предоставленным куратором. После этого заказчик преступления приобрел на сайте объявлений скутер, в который необходимо было поместить взрывчатку.
Подозреваемый должен был оставить скутер с взрывчаткой по указанному адресу в Днепровском районе Киева. Согласно плану, самодельное взрывное устройство планировалось взорвать дистанционно в тот момент, когда к нему подойдет военнослужащий.
Однако взрывчатка не сработала должным образом. За выполнение этого задания молодому человеку обещали заплатить 400 000 гривен.
В настоящее время подозреваемый находится под стражей.Россия вербует украинцев для совершения терактов против военных и мирных жителей. В частности, 14 июня сообщалось, что правоохранители задержали мужчину, который по заказу российских спецслужб должен был взорвать офицера ВСУ в Одессе.17 июня были осуждены три российских агента , которые подорвали автомобиль военного в Харьковской области.