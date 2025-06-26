Офіс Генпрокурора: Повідомлено про підозру чоловікові, який планував теракт у Києві

Докази (Фото: gp.gov.ua/ua)

Прокурори Київської міської прокуратури повідомили про підозру чоловікові у вчиненні терористичного акту. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, мешканця Київщини завербували російські спецслужби. Він приїхав до столиці з метою підготовки до вчинення терористичного акту.

На виконання завдання ворога на орендованій квартирі підозрюваний виготовив вибухівку за наданими куратором інструкціями. Після цього замовник злочину придбав на сайті оголошень скутер, у який необхідно було закласти вибухівку.

Скутер з вибухівкою підозрюваний мав залишити за вказаною адресою у Дніпровському районі Києва. Згідно з планом, саморобний вибуховий пристрій планували підірвати дистанційно в той момент, коли до нього підійде військовослужбовець.

Втім вибухівка не спрацювала належним чином. За виконання такого завдання молодику обіцяли заплатити 400 000 грн.

Наразі підозрюваний перебуває під вартою.

Докази (Фото: gp.gov.ua/ua)

Докази (Фото: gp.gov.ua/ua)

Докази (Фото: gp.gov.ua/ua)

Росія вербує українців для вчинення терактів проти військових та цивільних. Зокрема, 14 червня повідомлялося, що правоохоронці затримали чоловіка, який на замовлення російських спецслужб мав підірвати офіцера ЗСУ в Одесі.

17 червня було засуджено трьох російських агентів, які підірвали автівку військового у Харківській області.