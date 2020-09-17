Офис Зеленского: Нардеп Юрченко утратил этические основания быть депутатом Рады
17.09.2020, 11:44
Александр Юрченко (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)
В Офисе президента подчеркнули, что не могут давать юридических оценок, но морально и политически после видео от НАБУ Юрченко депутатом быть не должен
Нардеп из Слуги народа Александр Юрченко утратил этические основания быть депутатом Верховной Рады, заявила пресс-служба Офиса президента.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
В ОП подчеркнули, что не имеют полномочий давать юридическую оценку материалам уголовных дел.
"Но констатируем, что с политической и моральной точек зрения, учитывая приведенный НАБУ видеоматериал, господин Юрченко утратил этические основания быть депутатом Верховной Рады", – говорится в заявлении ОП.
- 13 сентября стало известно, что НАБУ разоблачило помощника нардепа Юрченко Ивана Фищенко. Их подозревают в получении взятки.
- 15 сентября бюро опубликовало записи прослушки Юрченко.
- В тот же день Юрченко объявил о выходе из фракции Слуга народа.
- 15 сентября Венедиктова заявила, что для объявления подозрения недостаточно доказательств. В тот же день НАБУ призвало генпрокурора подписать подозрение Юрченко.
- Сегодня, 17 сентября, Вендиктова подписала подозрение Юрченко.
- Президент Владимир Зеленский, комментируя скандал, потребовал "показательных посадок прямо сегодня".
Читайте также: История одной взятки. Скандал с депутатом Юрченко в 5 вопросах и ответах
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии