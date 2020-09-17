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Офис Зеленского: Нардеп Юрченко утратил этические основания быть депутатом Рады

17.09.2020, 11:44
Офис Зеленского: Нардеп Юрченко утратил этические основания быть депутатом Рады - Фото
Александр Юрченко (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

В Офисе президента подчеркнули, что не могут давать юридических оценок, но морально и политически после видео от НАБУ Юрченко депутатом быть не должен

Нардеп из Слуги народа Александр Юрченко утратил этические основания быть депутатом Верховной Рады, заявила пресс-служба Офиса президента.

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В ОП подчеркнули, что не имеют полномочий давать юридическую оценку материалам уголовных дел.

"Но констатируем, что с политической и моральной точек зрения, учитывая приведенный НАБУ видеоматериал, господин Юрченко утратил этические основания быть депутатом Верховной Рады", – говорится в заявлении ОП.

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Денис Юдин
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