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Официальный сайт НАТО "заговорил" на украинском языке

07.04.2021, 14:52
Официальный сайт НАТО
Йенс Столтенберг (фото - nato.int)

У официального сайта НАТО появилась украинская версия. Выбрать ее можно в правом верхнем углу.

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Видно, что украинская версия сайта еще сырая. Например, заголовки новостей НАТО написаны на украинском, сами тексты – на английском. Также выглядит и русская версия сайта.

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При этом английская и французские версии работают исправно: заголовки и тексты написаны на одном языке. Ранее на украинском языке опубликовало твитт Объединенное командование сухопутных сил НАТО.

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Марк Сировой
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Владимир Зеленский нато йенс столтенберг украинский язык сайт русский
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