Официальный сайт НАТО "заговорил" на украинском языке
07.04.2021, 14:52
Йенс Столтенберг (фото - nato.int)
У официального сайта НАТО появилась украинская версия. Выбрать ее можно в правом верхнем углу.
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Видно, что украинская версия сайта еще сырая. Например, заголовки новостей НАТО написаны на украинском, сами тексты – на английском. Также выглядит и русская версия сайта.
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При этом английская и французские версии работают исправно: заголовки и тексты написаны на одном языке. Ранее на украинском языке опубликовало твитт Объединенное командование сухопутных сил НАТО.
- 4 апреля Госдеп США и НАТО призвали РФ объяснить ее провокации на украинских границах.
- 6 апреля президент Владимир Зеленский после звонка генсека НАТО Йенса Столтенберга заявил: "НАТО – это единственный путь к завершению войны на Донбассе, а ПДЧ станет настоящим сигналом для РФ". В Кремле в ответ пригрозили "усугублением ситуации" на Донбассе.
- 7 апреля в Госдепе заявили, что двери НАТО открыты для Украины, но сначала она должна провести глубокие реформы.
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