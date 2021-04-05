"Цінний партнер". В официальном Twitter НАТО появилась запись на украинском
В официальном Twitter Объединенного командования сухопутных войск НАТО (LANDCOM) появилась запись на украинском языке.
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В сообщении говорится, что Украина стала первым партнером, который поучаствовал в Силах реагирования НАТО.
"Украина является ценным партнером Альянса как один из шести наших партнеров с расширенными возможностями", – пишут в LANDCOM НАТО.
Также отмечается, что в штабе LANDCOM работает один украинский офицер. К записи приложены фото украинских военных.
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Чи знали ви, що Україна є першою країною-партнером, яка взяла участь у Силах реагування @NATO?— NATO Allied Land Command (@LANDCMD) April 5, 2021
Україна є цінним партнером Альянсу як один з шести наших партнерів із розширених можливостей, і в даний час в штабі #LANDCOM працює один український офіцер. #WeAreNATO pic.twitter.com/pZdj1xZN3o
- 30 марта главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил в Раде о стягивании Россией войск к украинским границам. В Пентагоне выразили опасения. США также повысили уровень наблюдения своих войск в Европе, сообщали американские СМИ.
1 апреля в НАТО обсудили эскалацию на Донбассе, заявив, что Россия подрывает мирные усилия. В тот же день Украина пригласила НАТО организовать совместные военные учения, в том числе воздушное патрулирование Украины.
- 2 апреля в Генштабе ВСУ заявили, что Украина планирует расширить участие в миссиях НАТО.
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