"Цінний партнер". В официальном Twitter НАТО появилась запись на украинском

В официальном Twitter Объединенного командования сухопутных войск НАТО (LANDCOM) появилась запись на украинском языке.

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В сообщении говорится, что Украина стала первым партнером, который поучаствовал в Силах реагирования НАТО.

"Украина является ценным партнером Альянса как один из шести наших партнеров с расширенными возможностями", – пишут в LANDCOM НАТО.

Также отмечается, что в штабе LANDCOM работает один украинский офицер. К записи приложены фото украинских военных.

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Чи знали ви, що Україна є першою країною-партнером, яка взяла участь у Силах реагування @NATO?



Україна є цінним партнером Альянсу як один з шести наших партнерів із розширених можливостей, і в даний час в штабі #LANDCOM працює один український офіцер. #WeAreNATO pic.twitter.com/pZdj1xZN3o — NATO Allied Land Command (@LANDCMD) April 5, 2021

СПРАВКА. LANDCOM отвечает за координацию и синхронизацию сухопутных войск НАТО и партнеров. Штаб-квартира расположена в Измире, Турция.

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Марк Сировой

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