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"Цінний партнер". В официальном Twitter НАТО появилась запись на украинском

05.04.2021, 14:35
Украина-НАТО (иллюстрация — пресс-служба Минобороны)

В официальном Twitter Объединенного командования сухопутных войск НАТО (LANDCOM) появилась запись на украинском языке.

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В сообщении говорится, что Украина стала первым партнером, который поучаствовал в Силах реагирования НАТО.

"Украина является ценным партнером Альянса как один из шести наших партнеров с расширенными возможностями", – пишут в LANDCOM НАТО.

Также отмечается, что в штабе LANDCOM работает один украинский офицер. К записи приложены фото украинских военных.

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СПРАВКА. LANDCOM отвечает за координацию и синхронизацию сухопутных войск НАТО и партнеров. Штаб-квартира расположена в Измире, Турция.

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Марк Сировой
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Украина нато twitter landcom
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