ОГП: Во Львове экс-врач требовала взятку у военного за инвалидность. Она задержана
Во Львове задержана бывший врач, обещавшая военному "помочь" получить группу инвалидности. Ей уже объявили о подозрении, сообщает Офис генпрокурора.
По данным следствия, женщина попросила за свои "услуги" $5000.
За эти средства она могла бы повлиять на должностных лиц областной медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) для принятия решения об инвалидности. Она заверила военного, что в случае отказа дать взятку, он якобы не сможет другим путем получить группу инвалидности.
Бывший врач была задержана при передаче всей суммы взятки. Ей сообщили о подозрении в злоупотреблении влиянием и получении неправомерной выгоды.
Если вина будет доказана, женщине грозит от трех до восьми лет за решеткой с конфискацией имущества.
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