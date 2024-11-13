ОГП: Во Львове экс-врач требовала взятку у военного за инвалидность. Она задержана

Женщина за $5000 обещала "повлиять" на решение МСЭК по назначению группы инвалидности

Задержание подозреваемой (Фото: Офис генпрокурора)

Во Львове задержана бывший врач, обещавшая военному "помочь" получить группу инвалидности. Ей уже объявили о подозрении, сообщает Офис генпрокурора.

По данным следствия, женщина попросила за свои "услуги" $5000.

За эти средства она могла бы повлиять на должностных лиц областной медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) для принятия решения об инвалидности. Она заверила военного, что в случае отказа дать взятку, он якобы не сможет другим путем получить группу инвалидности.

Бывший врач была задержана при передаче всей суммы взятки. Ей сообщили о подозрении в злоупотреблении влиянием и получении неправомерной выгоды.

Если вина будет доказана, женщине грозит от трех до восьми лет за решеткой с конфискацией имущества.