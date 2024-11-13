ОГП: У Львові екслікарка вимагала хабар у військового за інвалідність. Вона затримана
У Львові затримано колишню лікарку, яка обіцяла військовому "допомогти" отримати групу інвалідності. Їй вже оголосили про підозру, повідомляє Офіс генпрокурора.
За даними слідства, жінка попросила за свої "послуги" $5000.
За ці кошти вона нібито могла б вплинути на посадовців обласної медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) для ухвалення рішення про інвалідність. Вона запевнила військового, що в разі відмови дати хабар, він нібито не зможе іншим шляхом отримати групу інвалідності.
Колишню лікарку було затримано під час передання всієї суми хабаря. Їй оголосили про підозру у зловживанні впливом та одержанні неправомірної вигоди.
В разі доведення провини жінці загрожує від трьох до восьми років за ґратами з конфіскацією майна.
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