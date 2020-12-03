Ограничение свободы. Комитет Рады одобрил компромисс по наказанию за ложь декларациях
03.12.2020, 16:34
Верховная Рада (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)
Правоохранительный комитет Верховной Рады поддержал компромиссный законопроект об ответственности за ложь в декларациях топ-чиновников. Комментарий замглавы комитета, нардепа из фракции Голос Андрея Осадчука предоставила LIGA.net пресс-служба партии.
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"Правоохранительный комитет 16 голосами "за" поддержал доработанный компромисс с порогом в 4000 минимумов (9 млн грн – ред.) и ограничением свободы как добавочным наказанием по сравнению с первичным законопроектом парламента", – заявил Осадчук.
По словам нардепа, завтра, 4 декабря, законопроект будет вынесен в зал по процедуре ad-hoc.
СПРАВКА. Ограничение свободы – наказание, при котором осужденный содержится в уголовно-исполнительных заведениях открытого типа без изоляции от общества. За ним осуществляется надзор и он обязательно привлекается к работе.
- 27 ноября 2020 года президент Зеленский внес в Раду законопроект, возвращающий ответственность за недостоверное декларирование. За ложь или неподачу декларации в нем предусмотрена уголовная ответственность вплоть до двух лет лишения свободы.
- 30 ноября свой вариант законопроекта анонсировала рабочая группа Рады. В нем предусмотрена ответственность только в виде штрафов и общественных работ. Депутатский законопроект подвергся критике со стороны Центра противодействия коррупции и НАПК.
- Спикер Рады Разумков заявил, что в зал парламента будет вынесена компромиссная версия законопроекта.
- Сегодня, 3 декабря, послы стран G7 заявили, что ответственность за ложь в декларациях не должна быть ослаблена.
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