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Оккупанты атакуют под Бахмутом, авиация ВСУ нанесла девять ударов по врагу – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
26.01.2023, 19:17
Оккупанты атакуют под Бахмутом, авиация ВСУ нанесла девять ударов по врагу – Генштаб - Фото
Фото: Генштаб ВСУ

Сегодня, 26 января, российские оккупанты продолжали попытки наступления на Донбассе, а украинская авиация нанесла девять ударов по позициям врага. Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба Вооруженных Сил Украины.

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Как отмечается, несмотря на значительные потери, российские войска продолжают наступление на Бахмутском и Новопавловском направлениях.

На Лиманском и Авдеевском направлениях враг вел безуспешные действия с целью улучшения тактического положения.

На остальных направлениях оккупанты обороняются.

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, а также удар по позиции зенитно-ракетного комплекса врага. 

В течение суток украинские военные сбили три разведывательных БПЛА оккупантов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны за сутки поразили три пункта управления, район сосредоточения живой силы противника, район сосредоточения артиллерии и два других важных военных объекта захватчиков.

Читайте также: В Соледаре россияне потеряли столько же людей, сколько в двух чеченских войнах — ВСУ

Наталія Медведєва
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война сводка генштаб
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