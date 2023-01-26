Оккупанты атакуют под Бахмутом, авиация ВСУ нанесла девять ударов по врагу – Генштаб

Сегодня, 26 января, российские оккупанты продолжали попытки наступления на Донбассе, а украинская авиация нанесла девять ударов по позициям врага. Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба Вооруженных Сил Украины.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Как отмечается, несмотря на значительные потери, российские войска продолжают наступление на Бахмутском и Новопавловском направлениях.

На Лиманском и Авдеевском направлениях враг вел безуспешные действия с целью улучшения тактического положения.

На остальных направлениях оккупанты обороняются.

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, а также удар по позиции зенитно-ракетного комплекса врага.

В течение суток украинские военные сбили три разведывательных БПЛА оккупантов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны за сутки поразили три пункта управления, район сосредоточения живой силы противника, район сосредоточения артиллерии и два других важных военных объекта захватчиков.

25 января Угледар, Марьинку и Павловку россияне штурмовали 28 раз за сутки. РФ потеряла 304 человека.

Ранее сегодня сообщалось, что россияне успели построить укрепления в районе Кременной, однако ВСУ сохраняют преимуществу на данном участке.

Читайте также: В Соледаре россияне потеряли столько же людей, сколько в двух чеченских войнах — ВСУ

Наталія Медведєва

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.