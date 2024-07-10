Оккупанты якобы "освободили" Яснобродовку в Донецкой области. Спикер ВСУ опроверг

Фото: Генштаб ВСУ

Населенный пункт Яснобродовка в Донецкой области находится под контролем Сил обороны. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин, комментируя пропаганду российского Минобороны.

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9 июля в сводке оборонное ведомство страны-агрессора написало о якобы захвате Яснобродовки в Покровском районе Донецкой области.

"Это очередное вранье россиян. Силы обороны контролируют ситуацию вблизи этого поселка", – заявил Волошин.

На карте DeepState поселок также не отображается как захваченный. Ближайшие российские войска в не менее трех километрах от него.

Карта: DeepState

Карта: DeepState

9 июня 2024 года диктатор Чечни Рамзан Кадыров наврал о якобы оккупации Рыжевки.

11 июня ВСУ опровергли захват Ивановского под Бахмутом.

В тот же день оккупанты "уволили" Тимковку Купянского района. Волошин тогда сообщил, что села не существует уже 39 лет.

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