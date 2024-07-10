Окупанти нібито "звільнили" Яснобродівку на Донеччині. Речник ЗСУ спростував

Фото: Генштаб ЗСУ

Населений пункт Яснобродівка у Донецькій області перебуває під контролем Сил оборони. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця" Назар Волошин, коментуючи пропаганду російського Міноборони.

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9 липня у зведенні оборонне відомство країни-агресора написало про нібито захоплення Яснобродівки у Покровському районі Донеччини.

"Це чергова брехня росіян. Сили оборони контролюють ситуацію поблизу цього селища", – заявив Волошин.

На мапі DeepState селище також не відображається як захоплене. Найближчі російські війська у щонайменше трьох кілометрах від нього.

Карта: DeepState

Карта: DeepState

9 червня 2024 року диктатор Чечні Рамзан Кадиров набрехав про нібито окупацію Рижівки.

11 червня ЗСУ спростували захоплення Іванівського під Бахмутом.

Того ж дня окупанти "звільнили" Тимківку Куп'янського району. Волошин тоді повідомив, що села не існує вже 39 років.

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