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Оккупанты пишут, что под Саратовом нашли неразорванную ракету Х-101 – в 300 км от фронта

Цей матеріал також доступний українською
01.09.2023, 16:24
Оккупанты пишут, что под Саратовом нашли неразорванную ракету Х-101 – в 300 км от фронта - Фото
Крылатая ракета Х-101 (Иллюстративное фото: Милитарный)

Пропагандистский ресурс ВЧК-ОГПУ, приближенный к российским силовикам, со ссылкой на собственный анонимный источник пишет, что в селе Полтавка Саратовской области местные жители обнаружили неразорванную крылатую ракету Х-101.

Как утверждает источник оккупантов, "по неизвестным причинам" она отвалилась от носителя и рухнула в поле в восьми километрах от населенного пункта.

От линии фронта до Полтавки около 300 км.

Первоначально местные трактористы подумали, что это беспилотник, однако сотрудники российского Минобороны и ФСБ заявили, что объектом оказалась российская крылатая ракета Х-101.

Силовики пишут, что оружие обезвредили, а местных жителей "эвакуировали подальше".

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Милана Головань
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войнаракетаХ-101саратовская область
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