Оккупанты пишут, что под Саратовом нашли неразорванную ракету Х-101 – в 300 км от фронта
Пропагандистский ресурс ВЧК-ОГПУ, приближенный к российским силовикам, со ссылкой на собственный анонимный источник пишет, что в селе Полтавка Саратовской области местные жители обнаружили неразорванную крылатую ракету Х-101.
Как утверждает источник оккупантов, "по неизвестным причинам" она отвалилась от носителя и рухнула в поле в восьми километрах от населенного пункта.
От линии фронта до Полтавки около 300 км.
Первоначально местные трактористы подумали, что это беспилотник, однако сотрудники российского Минобороны и ФСБ заявили, что объектом оказалась российская крылатая ракета Х-101.
Силовики пишут, что оружие обезвредили, а местных жителей "эвакуировали подальше".
- Ночью 6 августа 2023 года Россия ударила ракетами Х-555 с Ту-95 по авиабазе на западе, взрывы были и под Черкассами.
- 15 августа над Днепром сбили семь крылатых ракет Х-101/555, были раненые.
- 28 августа страна-агрессор атаковала Кривой Рог и ударила по промышленному объекту в Полтавской области – погибли два человека, еще два человека ранены.
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