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Окупанти пишуть, що під Саратовом знайшли нерозірвану ракету Х-101 – за 300 км від фронту

Этот материал также доступен на русском
01.09.2023, 16:24
Окупанти пишуть, що під Саратовом знайшли нерозірвану ракету Х-101 – за 300 км від фронту - Фото
Крилата ракета Х-101 (Ілюстративне фото: Мілітарний)

Пропагандистський ресурс ВЧК-ОГПУ, наближений до російських силовиків, із посиланням на власне анонімне джерело пише, що у селі Полтавка Саратовської області місцеві жителі виявили нерозірвану крилату ракету Х-101.

Як стверджує джерело окупантів, "з невідомих причин" вона відвалилася від носія і впала у полі за вісім кілометрів від населеного пункту. 

Від лінії фронту до Полтавки близько 300 кілометрів.

Спочатку місцеві трактористи подумали, що це безпілотник, проте співробітники російського Міноборони та ФСБ заявили, що об'єктом виявилася російська крилата ракета Х-101.

Силовики пишуть, що зброю знешкодили, а селян "евакуювали трохи далі".

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Мілана Головань
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війнаракетаХ-101саратовська область
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