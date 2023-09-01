Окупанти пишуть, що під Саратовом знайшли нерозірвану ракету Х-101 – за 300 км від фронту

Пропагандистський ресурс ВЧК-ОГПУ, наближений до російських силовиків, із посиланням на власне анонімне джерело пише, що у селі Полтавка Саратовської області місцеві жителі виявили нерозірвану крилату ракету Х-101.

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Як стверджує джерело окупантів, "з невідомих причин" вона відвалилася від носія і впала у полі за вісім кілометрів від населеного пункту.

Від лінії фронту до Полтавки близько 300 кілометрів.

Спочатку місцеві трактористи подумали, що це безпілотник, проте співробітники російського Міноборони та ФСБ заявили, що об'єктом виявилася російська крилата ракета Х-101.

Силовики пишуть, що зброю знешкодили, а селян "евакуювали трохи далі".

Вночі 6 серпня 2023 року Росія вдарила ракетами Х-555 з Ту-95 по авіабазі на заході, вибухи були й під Черкасами.

15 серпня над Дніпром збили сім крилатих ракет Х-101/555, були поранені.

28 серпня країна-агресор атакувала Кривий Ріг та вдарила по промисловому об'єкту на Полтавщині – загинули дві людини, ще двоє осіб поранені.

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