UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Оккупанты пытались наступать на пограничное село под Волчанском, отступили – карта

Цей матеріал також доступний українською
05.10.2023, 10:00
Оккупанты пытались наступать на пограничное село под Волчанском, отступили – карта - Фото
Российский оккупант (Фото: ресурс захватчиков)

Российские захватчики пытались наступать севернее села Зыбино Харьковской области, сообщил глава Харьковской ОВО Олег Синегубов. Село находится рядом с российско-украинской границей. 

"В минувшие сутки российские войска попытались пойти в наступление в районе севернее Зыбиного Чугуевского района", – написал он.

Под огнем украинских защитников россияне отступили с потерями, отметил Синегубов.

Зыбино находится возле Волчанска, оно было освобождено осенью 2022 года.

Севернее Зыбиного находится российско-украинская граница на расстоянии около 3,8 км.

Зыбино на карте deepstate

Зыбино на карте deepstate

  • Российские оккупанты нанесли ракетный удар по поселку городского типа Печенеги в Харьковской области. Предварительно захватчики применили зенитно-ракетный комплекс С-300, сообщили в ОВА.
  • Силы обороны уничтожили 24 из 29 дронов-камикадзе типа Shahed, которыми оккупанты атаковали ночью 5 октября.
  • Защитники отразили российские атаки на семи направлениях: Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском, Шахтерском и Запорожском.

Читайте также: Россия перебрасывает корабли в Новороссийск. ВСУ: Не обезопасит от ударов по Украине

Артём Джерипа
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнаХарьковоборонаволчанск
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 