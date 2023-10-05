Оккупанты пытались наступать на пограничное село под Волчанском, отступили – карта
05.10.2023, 10:00
Российский оккупант (Фото: ресурс захватчиков)
Российские захватчики пытались наступать севернее села Зыбино Харьковской области, сообщил глава Харьковской ОВО Олег Синегубов. Село находится рядом с российско-украинской границей.
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"В минувшие сутки российские войска попытались пойти в наступление в районе севернее Зыбиного Чугуевского района", – написал он.
Под огнем украинских защитников россияне отступили с потерями, отметил Синегубов.
Зыбино находится возле Волчанска, оно было освобождено осенью 2022 года.
Севернее Зыбиного находится российско-украинская граница на расстоянии около 3,8 км.
- Российские оккупанты нанесли ракетный удар по поселку городского типа Печенеги в Харьковской области. Предварительно захватчики применили зенитно-ракетный комплекс С-300, сообщили в ОВА.
- Силы обороны уничтожили 24 из 29 дронов-камикадзе типа Shahed, которыми оккупанты атаковали ночью 5 октября.
- Защитники отразили российские атаки на семи направлениях: Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском, Шахтерском и Запорожском.
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