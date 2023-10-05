Окупанти спробували наступати на прикордонне село під Вовчанськом, відступили – мапа

Російські загарбники намагалися наступати північніше села Зибине Харківської області, повідомив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов. Населений пункт знаходиться поряд з російсько-українським кордоном.

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"Минулої доби російські війська спробували піти в наступ в районі північніше Зибиного Чугуївського району", – написав він.

Під вогнем українських захисників росіяни відступили з втратами, зазначив Синєгубов.

Зибине знаходиться біля Вовчанська, воно було звільнене восени 2022 року.

Північніше від Зибиного знаходиться російсько-український кордон на відстані близько 3,8 км.

Російські окупанти завдали ракетного удару по селищу міського типу Печеніги у Харківській області. Попередньо, загарбники застосували зенітно-ракетний комплекс С-300, повідомили в ОВА.

Сили оборони знищили 24 з 29 дронів-камікадзе типу Shahed, якими окупанти атакували вночі 5 жовтня.

Захисники відбили російські атаки на семи напрямках: Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському, Шахтарському та Запорізькому.

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