Росіяни вдарили по Печенігах Харківської області, попередньо з С-300

Російські окупанти завдали ракетного удару по селищу міського типу Печеніги у Харківській області. Попередньо загарбники застосували зенітно-ракетний комплекс С-300, сталися пожежі, пошкоджено два будинки, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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"Минулої ночі, близько 00:15 ворог завдав ракетного удару (попередньо ЗРК С-300) по смт Печеніги Чугуївського району, зафіксовані влучання на території дачного селища. Пошкоджено два будинки, сталися пожежі", – написав він.

Відстань від Печенігів до кордону – близько 43 км, до лінії фронту – ~50 км.

Близько 3:00 окупанти обстріляли с. Гороховатка Ізюмського району, унаслідок чого сталася лісова пожежа на площі 500 квадратних метрів, зазначив голова ОВА.

Упродовж доби під ударами перебували населені пункти Харківського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів, повідомив він.

Унаслідок обстрілів міста Вовчанськ Чугуївського району було пошкоджено будинок, сталася пожежа.

У Козачій Лопані артилерійським обстрілом пошкоджено два приватні будинки, господарчі споруди, приватний автомобіль.

Унаслідок обстрілу околиць села Глибоке горіла трава у полі.

За добу постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано, повідомив голова ОВА.

Сили оборони знищили 24 з 29 дронів-камікадзе типу Shahed, якими окупанти атакували вночі 5 жовтня.

Захисники відбили російські атаки на семи напрямках: Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському, Шахтарському та Запорізькому.

Речниця Оперативного командування "Південь" заявила, що перекидання окупантами кораблів-ракетоносіїв до Новоросійська не убезпечить Україну від ударів, оскільки ракети можуть дістати й звідти.

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