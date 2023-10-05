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Россияне ударили по Печенегам Харьковской области, предварительно из С-300

Цей матеріал також доступний українською
05.10.2023, 09:30
Россияне ударили по Печенегам Харьковской области, предварительно из С-300 - Фото
Ракета С-300 (Фото: lb.ua)

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по поселку городского типа Печенеги в Харьковской области. Предварительно захватчики применили зенитно-ракетный комплекс С-300, произошли пожары, пострадали два дома, сообщил глава Харьковской ОВО Олег Синегубов.

"Минувшей ночью, около 00:15 враг нанес ракетный удар (предварительно ЗРК С-300) по пгт Печенеги Чугуевского района, зафиксированы попадания на территории дачного поселка. Повреждены два дома, произошли пожары", – написал он.

Расстояние от Печенегов до границы – около 43 км, до линии фронта – ~50 км.

Печенеги на карте deepstate

Около 3:00 оккупанты обстреляли с. Гороховатка Изюмского района, в результате чего произошел лесной пожар на площади 500 квадратных метров, отметил глава ОВА.

В течение суток под ударами находились населенные пункты Харьковского, Чугуевского, Купянского и Изюмского районов, сообщил он.

В результате обстрелов города Волчанск Чугуевского района был поврежден дом, произошел пожар.

В Казачьей Лопани артиллерийским обстрелом повреждены два частных дома, хозяйственные постройки, частный автомобиль.

В результате обстрела окрестностей села Глубокое горела трава в поле.

За сутки пострадавших среди гражданского населения не зафиксировано, сообщил глава ОВА.

  • Силы обороны уничтожили 24 из 29 дронов-камикадзе типа Shahed, которыми оккупанты атаковали ночью 5 октября.
  • Защитники отразили российские атаки на семи направлениях: Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском, Шахтерском и Запорожском.
  • Спикер Оперативного командования "Південь" заявила, что перебрасывание  оккупантами кораблей-ракетоносителей в Новороссийск не обезопасит Украину от ударов, поскольку ракеты могут достать и оттуда.

Зеленский: Дефицит вооружений создает сложности, зимой необходимо не потерять инициативу

Артём Джерипа
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