Россияне ударили по Печенегам Харьковской области, предварительно из С-300

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по поселку городского типа Печенеги в Харьковской области. Предварительно захватчики применили зенитно-ракетный комплекс С-300, произошли пожары, пострадали два дома, сообщил глава Харьковской ОВО Олег Синегубов.

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"Минувшей ночью, около 00:15 враг нанес ракетный удар (предварительно ЗРК С-300) по пгт Печенеги Чугуевского района, зафиксированы попадания на территории дачного поселка. Повреждены два дома, произошли пожары", – написал он.

Расстояние от Печенегов до границы – около 43 км, до линии фронта – ~50 км.

Около 3:00 оккупанты обстреляли с. Гороховатка Изюмского района, в результате чего произошел лесной пожар на площади 500 квадратных метров, отметил глава ОВА.

В течение суток под ударами находились населенные пункты Харьковского, Чугуевского, Купянского и Изюмского районов, сообщил он.

В результате обстрелов города Волчанск Чугуевского района был поврежден дом, произошел пожар.

В Казачьей Лопани артиллерийским обстрелом повреждены два частных дома, хозяйственные постройки, частный автомобиль.

В результате обстрела окрестностей села Глубокое горела трава в поле.

За сутки пострадавших среди гражданского населения не зафиксировано, сообщил глава ОВА.

Силы обороны уничтожили 24 из 29 дронов-камикадзе типа Shahed, которыми оккупанты атаковали ночью 5 октября.

Защитники отразили российские атаки на семи направлениях: Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском, Шахтерском и Запорожском.

Спикер Оперативного командования "Південь" заявила, что перебрасывание оккупантами кораблей-ракетоносителей в Новороссийск не обезопасит Украину от ударов, поскольку ракеты могут достать и оттуда.

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