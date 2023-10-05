Россияне ударили по Печенегам Харьковской области, предварительно из С-300
Российские оккупанты нанесли ракетный удар по поселку городского типа Печенеги в Харьковской области. Предварительно захватчики применили зенитно-ракетный комплекс С-300, произошли пожары, пострадали два дома, сообщил глава Харьковской ОВО Олег Синегубов.
"Минувшей ночью, около 00:15 враг нанес ракетный удар (предварительно ЗРК С-300) по пгт Печенеги Чугуевского района, зафиксированы попадания на территории дачного поселка. Повреждены два дома, произошли пожары", – написал он.
Расстояние от Печенегов до границы – около 43 км, до линии фронта – ~50 км.
Около 3:00 оккупанты обстреляли с. Гороховатка Изюмского района, в результате чего произошел лесной пожар на площади 500 квадратных метров, отметил глава ОВА.
В течение суток под ударами находились населенные пункты Харьковского, Чугуевского, Купянского и Изюмского районов, сообщил он.
В результате обстрелов города Волчанск Чугуевского района был поврежден дом, произошел пожар.
В Казачьей Лопани артиллерийским обстрелом повреждены два частных дома, хозяйственные постройки, частный автомобиль.
В результате обстрела окрестностей села Глубокое горела трава в поле.
За сутки пострадавших среди гражданского населения не зафиксировано, сообщил глава ОВА.
- Силы обороны уничтожили 24 из 29 дронов-камикадзе типа Shahed, которыми оккупанты атаковали ночью 5 октября.
- Защитники отразили российские атаки на семи направлениях: Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском, Шахтерском и Запорожском.
- Спикер Оперативного командования "Південь" заявила, что перебрасывание оккупантами кораблей-ракетоносителей в Новороссийск не обезопасит Украину от ударов, поскольку ракеты могут достать и оттуда.
Зеленский: Дефицит вооружений создает сложности, зимой необходимо не потерять инициативу
Комментарии