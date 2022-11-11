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Оккупанты пытаются наступать на трех направлениях на Донбассе – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
11.11.2022, 19:27
Оккупанты пытаются наступать на трех направлениях на Донбассе – Генштаб - Фото
Фото: Генштаб ВСУ

Российские оккупанты продолжают попытки атаковать на трех направлениях на Донбассе. Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины вечером 11 ноября.

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Как отмечается, противник ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

Там российские захватчики ведут огонь из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии.

По уточненной информации Генштаба, в районе Днепровки Запорожской области подтверждено уничтожение вражеского вертолета Ми-8.

В районе Энергодара поражен пункт управления врага – погибли более 50 оккупантов, свыше 40 получили ранения. Также уничтожен вертолет Ка-52.

В результате точных ударов Сил обороны по штабу российских оккупационных войск в Красном Маяке Херсонской области более 30 оккупантов погибли, уничтожены два танка и четыре грузовика.

Украинская авиация в течение текущих суток нанесла пять ударов по районам сосредоточения вражеских войск.

Воины ракетных войск и артиллерии Сил обороны поразили пункт управления, два района сосредоточения российских войск, два склада боеприпасов и три других важных военных объекта противника.

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Наталія Медведєва
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война Донбасс сводка генштаб
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