Оккупанты пытаются наступать на трех направлениях на Донбассе – Генштаб
Российские оккупанты продолжают попытки атаковать на трех направлениях на Донбассе. Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины вечером 11 ноября.
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Как отмечается, противник ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.
Там российские захватчики ведут огонь из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии.
По уточненной информации Генштаба, в районе Днепровки Запорожской области подтверждено уничтожение вражеского вертолета Ми-8.
В районе Энергодара поражен пункт управления врага – погибли более 50 оккупантов, свыше 40 получили ранения. Также уничтожен вертолет Ка-52.
В результате точных ударов Сил обороны по штабу российских оккупационных войск в Красном Маяке Херсонской области более 30 оккупантов погибли, уничтожены два танка и четыре грузовика.
Украинская авиация в течение текущих суток нанесла пять ударов по районам сосредоточения вражеских войск.
Воины ракетных войск и артиллерии Сил обороны поразили пункт управления, два района сосредоточения российских войск, два склада боеприпасов и три других важных военных объекта противника.
- В ГУР сообщили, что Херсон возвращается под контроль Украины.
- В ОК "Юг" сообщили, что в Херсонской области Силы обороны продолжают позиционные бои и закрепление за собой территорий, которые освободили от врага.
- Вечером Генштаб сообщил, что в некоторых местах Херсонской области Силы обороны дошли до правого берега Днепра.
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