Оккупанты разбомбили школу искусств в Мариуполе, под ее завалами 400 гражданских

Вчера российские оккупанты разбомбили школу искусств №12 в Левобережном районе Мариуполя, где скрывалось около 400 мирных граждан. Об этом пишет в Telegram горсовет Мариуполя.

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Горсовет сообщает, что здание школы разрушено, а под завалами находятся женщины, дети и пожилые люди. Информация о количестве пострадавших уточняется.

Мариуполь более двух недель находится в блокаде и под непрерывным обстрелом российских захватчиков.

В городе – гуманитарная катастрофа, погибли более 2000 человек, нет газа, тепла, света, воды, практически нет мобильной связи. Утрачена связь с портом.

Сергей Бережной

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