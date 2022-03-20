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Оккупанты разбомбили школу искусств в Мариуполе, под ее завалами 400 гражданских

Цей матеріал також доступний українською
20.03.2022, 09:01
Оккупанты разбомбили школу искусств в Мариуполе, под ее завалами 400 гражданских - Фото
Разбомбленный драмтеатр в Мариуполе (Фото – EPA)

Вчера российские оккупанты разбомбили школу искусств №12 в Левобережном районе Мариуполя, где скрывалось около 400 мирных граждан. Об этом пишет в Telegram горсовет Мариуполя. 

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Горсовет сообщает, что здание школы разрушено, а под завалами находятся женщины, дети и пожилые люди. Информация о количестве пострадавших уточняется.

Сергей Бережной
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мариуполь
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