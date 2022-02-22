Оккупанты ударили артиллерией по Мариуполю. За вчера у ВСУ – погибшие и более 10 раненых

После "признания" Россией своих боевиков на Донбассе и введения войск количество обстрелов резко упало: сегодня на 09:00 их было девять. Однако в эти случаи входят два обстрела Мариуполя из артиллерии калибром 122 мм и минометов 120 мм, сообщил штаб Операции объединенных сил.

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По данным военных, все обстрелы – из запрещенного минскими соглашениями вооружения. Ранений и безвозвратных потерь среди гражданских не зафиксировано.

Потерь среди украинских военных сегодня также нет.

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За вчерашний день, 21 февраля, зафиксировано 84 обстрела, 64 из них – из запрещенного "Минском" оружия. Боевики снова обстреляли из артиллерии калибром 152 мм поселок Мемрик, в 27 км от линии боестолкновения.

За вчера погибли двое военнослужащих ВСУ (получили летальные осколочные ранения). Еще 12 бойцов получили ранения разной степени тяжести и находятся в больницах. Шестеро получили боевые травмы.

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Евгений Пилипенко

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