Оккупанты в Крыму применили зенитные ракетные комплексы

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Во временно оккупированном Крыму Россия провела учения с зенитными ракетными комплексами С-400 Триумф и зенитно-пушечными комплексами Панцирь. Об этом сообщает Минобороны РФ.

"Военнослужащие отработали задачи по обнаружению, сопровождению и уничтожению крылатых ракет условного противника, - сказано в сообщении.

Также сообщается, что ЗРК и ЗРПК якобы успешно выполнили поставленные задачи.

2 июля российские военные привели в боевую готовность подразделения противовоздушной обороны в оккупированном Крыму.

Тем временем, 3 июля, французский корабль радиоэлектронной разведки А759 Dupuy de Lome вошел в черноморские воды.

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