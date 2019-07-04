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04.07.2019, 14:53

Оккупанты в Крыму применили зенитные ракетные комплексы

Оккупанты в Крыму применили зенитные ракетные комплексы - Фото
Фото: function.mil.ru

Россияне на оккупированном полуострове провели учения с ЗРК

Во временно оккупированном Крыму Россия провела учения с зенитными ракетными комплексами С-400 Триумф и зенитно-пушечными комплексами Панцирь. Об этом сообщает Минобороны РФ.

"Военнослужащие отработали задачи по обнаружению, сопровождению и уничтожению крылатых ракет условного противника, - сказано в сообщении.

Также сообщается, что ЗРК и ЗРПК якобы успешно выполнили поставленные задачи.

2 июля российские военные привели в боевую готовность подразделения противовоздушной обороны в оккупированном Крыму. 

Тем временем, 3 июля, французский корабль радиоэлектронной разведки А759 Dupuy de Lome вошел в черноморские воды. 

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Теги: Крым
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