Оккупанты ведут обстрел Харькова, в городе были несколько взрывов

Иллюстративное изображение (Фото - скриншот)

Российские оккупанты обстреливают Харьков, по предварительным данным, ракетами С-300.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Мэр города Игорь Терехов сообщил в Telegram, что в Харькове "раздалось уже несколько взрывов".

Фото – скриншот

22:35. Как сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, оккупанты нанесли два удара по Харькову, предварительно – ракетами С-300. Есть также попадания в Волчанской общине. Даанных о постраадавших пока нет.

22:59. По сообщению Терехова, в Харькове попадание в районе частной застройки, по предварительным данным – без разрушений и пострадавших.

Фото – скриншот

Новость дополняется

Утром 2 января 2024 года Россия провела массированную ракетную атаку по Украине. Оккупанты ударили ракетами по Харькову: мэр сообщил о нескольких прилетах в центре города в районах жилой застройки.

В военной администрации Харьковской области пришли к выводу, что при обстреле, скорее всего, была применена ракета иностранного производства.

Читайте также: Ракета, которой РФ ударила по Харькову 2 января, похожа на северокорейскую – прокуратура