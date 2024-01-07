Оккупанты ведут обстрел Харькова, в городе были несколько взрывов
Российские оккупанты обстреливают Харьков, по предварительным данным, ракетами С-300.
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Мэр города Игорь Терехов сообщил в Telegram, что в Харькове "раздалось уже несколько взрывов".
22:35. Как сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, оккупанты нанесли два удара по Харькову, предварительно – ракетами С-300. Есть также попадания в Волчанской общине. Даанных о постраадавших пока нет.
22:59. По сообщению Терехова, в Харькове попадание в районе частной застройки, по предварительным данным – без разрушений и пострадавших.
Новость дополняется
- Утром 2 января 2024 года Россия провела массированную ракетную атаку по Украине. Оккупанты ударили ракетами по Харькову: мэр сообщил о нескольких прилетах в центре города в районах жилой застройки.
- В военной администрации Харьковской области пришли к выводу, что при обстреле, скорее всего, была применена ракета иностранного производства.
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