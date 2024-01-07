Окупанти ведуть обстріл Харкова, у місті було кілька вибухів
Російські окупанти обстрілюють Харків за попередніми даними ракетами С-300.
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Мер міста Ігор Терехов повідомив у Telegram , що у Харкові "пролунало вже кілька вибухів".
22:35. Як повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, окупанти завдали двох ударів по Харкову, попередньо – ракетами С-300. Є також влучення у Вовчанській громаді. Даних про постраждалих поки що немає.
22:59. За повідомленням Терехов, у Харкові влучання в районі приватної забудови, за попередніми даними – без руйнувань та постраждалих.
На 00:00 8 січня тривогу в Харкові ще не було скасовано.
- Вранці 2 січня 2024 року Росія здійснила масовану ракетну атаку по Україні. Окупанти вдарили ракетами по Харкову: мер повідомив про кілька прильотів у центрі міста в районах житлової забудови.
- У військовій адміністрації Харківської області дійшли висновку, що при обстрілі, найімовірніше, була використована ракета іноземного виробництва.
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