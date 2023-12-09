Оккупанты жалуются, что КНДР поставляет им бракованные боеприпасы – фото

Российские "военные коры" пишут, что в совокупности проблемы со снарядами приводят к ускорению истощения запасов боеприпасов оккупантов

Фото: ресурсы российской пропаганды

Российские военные пропагандисты жалуются, что якобы "союзники" из Северной Кореи поставляют оккупационным войскам бракованные боеприпасы. Об этом говорится в ряде Telegram-каналов, принадлежащих "военкорам" врага.

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Один из админов канала соответствующей тематической направленности заявил, что проверил пять случайных зарядов NDT-3 до 152-мм снарядов с одинаковой маркировкой, в результате чего обнаружили целый ряд изъянов:

→ не всегда присутствует проволока в гильзах;

→ явные отличия пороха по цвету, что косвенно свидетельствует о разнице в качестве его сгорания;

→ на некоторых гильзах есть следы раскрытия герметизирующих крышек;

→ равновесные связи пороха во многих гильзах нарушены.

В результате это приводит к разной дальности полета снарядов на одинаковых артиллерийских установках, а это, соответственно, приводит к ускорению истощения российских запасов боеприпасов, резюмирует российский пропагандист.

Фото: ресурсы российской пропаганды

Фото: ресурсы российской пропаганды

Фото: ресурсы российской пропаганды

Фото: ресурсы российской пропаганды

13 октября представитель администрации президента США Джо Байдена Джон Кирби заявил, что Северная Корея перевезла в Россию более 1000 контейнеров с военным оборудованием и боеприпасами.

По мнению военных аналитиков, такая передача вряд ли существенно изменит ход боевых действий, сообщает Reuters.

По данным Yonhap, после встречи с Путиным Ким провел заседание политбюро ЦК Трудовой партии, высшего органа руководства КНДР и приказал "максимально углублять отношения с Россией".

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