Окупанти скаржаться, що КНДР постачає їм браковані боєприпаси – фото
Російські військові пропагандисти жаліються, що нібито "союзники" з Північної Кореї постачають окупаційним військам браковані боєприпаси. Про це йдеться у низці Telegram-каналів, що належать "військкорам" ворога.
Один з адмінів каналу відповідної тематичної спрямованості заявив, що перевірив п’ять випадкових зарядів NDT-3 до 152-мм снарядів з однаковим маркуванням, унаслідок чого виявили цілу низку вад:
→ не завжди присутній дріт-розміднювач у гільзах;
→ явні відмінності порохів за кольором, що побічно свідчить про різницю в якості його згоряння;
→ на деяких гільзах є сліди розкриття герметизуючих кришок;
→ рівноважні зв’язки пороху у багатьох гільзах порушені.
У підсумку це призводить до різної дальності польоту снарядів на однакових артилерійських установках, а це, відповідно, призводить до пришвидшення виснаження російських запасів боєприпасів, резюмує російський пропагандист.
- 13 жовтня представник адміністрації президента США Джо Байдена Джон Кірбі заявив, що Північна Корея перевезла до Росії понад 1000 контейнерів з військовим обладнанням та боєприпасами.
- На думку військових аналітиків, таке передання навряд чи суттєво змінить перебіг бойових дій, повідомляє Reuters.
- За даними Yonhap, після зустрічі з Путіним Кім провів засідання політбюро ЦК Трудової партії, найвищого органу керівництва КНДР і наказав "максимально поглиблювати відносини з Росією".
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