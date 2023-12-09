Окупанти скаржаться, що КНДР постачає їм браковані боєприпаси – фото

Російські "військкори" пишуть, що у сукупності проблеми зі снарядами призводять до пришвидшення виснаження запасів боєприпасів окупантів

Фото: ресурси російської пропаганди

Російські військові пропагандисти жаліються, що нібито "союзники" з Північної Кореї постачають окупаційним військам браковані боєприпаси. Про це йдеться у низці Telegram-каналів, що належать "військкорам" ворога.

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Один з адмінів каналу відповідної тематичної спрямованості заявив, що перевірив п’ять випадкових зарядів NDT-3 до 152-мм снарядів з однаковим маркуванням, унаслідок чого виявили цілу низку вад:

→ не завжди присутній дріт-розміднювач у гільзах;

→ явні відмінності порохів за кольором, що побічно свідчить про різницю в якості його згоряння;

→ на деяких гільзах є сліди розкриття герметизуючих кришок;

→ рівноважні зв’язки пороху у багатьох гільзах порушені.

У підсумку це призводить до різної дальності польоту снарядів на однакових артилерійських установках, а це, відповідно, призводить до пришвидшення виснаження російських запасів боєприпасів, резюмує російський пропагандист.

Фото: ресурси російської пропаганди

Фото: ресурси російської пропаганди

Фото: ресурси російської пропаганди

Фото: ресурси російської пропаганди

13 жовтня представник адміністрації президента США Джо Байдена Джон Кірбі заявив, що Північна Корея перевезла до Росії понад 1000 контейнерів з військовим обладнанням та боєприпасами.

На думку військових аналітиків, таке передання навряд чи суттєво змінить перебіг бойових дій, повідомляє Reuters.

За даними Yonhap, після зустрічі з Путіним Кім провів засідання політбюро ЦК Трудової партії, найвищого органу керівництва КНДР і наказав "максимально поглиблювати відносини з Росією".

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