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18.07.2019, 20:26

Окружение Зеленского вернуло России деньги на съемку фильма

Окружение Зеленского вернуло России деньги на съемку фильма - Фото
Фото: radiosvoboda.org

Грин Филмс должна еще выплатить российскому Минкульту проценты за пользование средствами госбюджета РФ

Российская медиа-компания Грин Филмс, которая через кипрскую фирму принадлежит окружению президента Владимира Зеленского, вернула в госбюджет России средства, выделенные ранее на финансирование фильма "Вниз". Об этом сообщают журналисты программы Схемы, передает Радио Свобода.

Журналисты ссылаются на данные Единого портала бюджетной системы РФ, согласно которым принято решение о расторжении договора от 25 октября 2017 г о финансировании фильма "Вниз" из бюджета РФ.

В соглашении говорится, что Грин Филмс вернула уже полученные средства от Минкультуры РФ платежом от 19 февраля 2019 года. Речь идет о 35 млн рублей. Плюс к этому компания должна выплатить российскому Минкульту проценты за пользование средствами госбюджета - 3 млн 160 тыс рублей.

Зеленский сначала отрицал свое отношение к фирме Грин Филмс, потом признал это.

Он заявил, что вышел из состава кипрской компании Green Family LTD, которой принадлежит российская кинокомпания Грин Филмз.

Согласно расследованию Схем, Зеленский продал свою долю в российском кинобизнесе Андрею Яковлеву – автору Студии Квартал 95.

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Теги: Владимир Зеленский, грин филмс, Green Family
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