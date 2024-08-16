Омбудсмен: Делаем все для большого обмена с РФ, но в формате "всех на всех" не будет
В ближайшем будущем обмен пленными по схеме "всех на всех" с Россией не состоится, несмотря на операцию украинских сил в Курской области РФ и пополнение обменного фонда. Такое мнение высказал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в эфире Радио Свобода.
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"Постоянно украинская сторона выступает с инициативой проведения больших обменов, в том числе неоднократно через посредников мы выступали с инициативой проведения обменов "всех на всех". Верю ли я, что в ближайшее время может произойти обмен "всех на всех"? Нет, не верю", – заявил он.
В то же время Украина делает все возможное, чтобы произошли большие обмены военнопленными.
Омбудсмен также подтвердил, что операция ВСУ в Курской области России способствует улучшению ситуации с возвращением украинцев как с территории РФ, так и с временно оккупированных территорий.
По словам Лубинца, украинская сторона стремится опираться на принципы справедливости и договориться с Россией об условиях обмена.
"Мне бы очень хотелось, чтобы мы с Россией договорились наконец о принципах проведения обменных процессов и возвращении гражданских граждан, используя эту ситуацию. Нам нужно использовать принцип справедливости. Кто раньше попал в плен, тот раньше выходит", – подчеркнул он.
- 14 августа 2024 года после общения с российской уполномоченной Москальковой украинский омбудсмен Лубинец заявил, что Россия на фоне операции в Курской области инициировала разговор с Украиной об обмене военнопленными.
- На следующий день омбудсмен сообщил, что операция ВСУ в Курской области улучшила ситуацию с возвращением украинских военнопленных домой, но наличие диалога с РФ не означает, что обмен точно состоится в ближайшее время.
- В ходе операции в Курской области спецназовцы СБУ взяли в плен 102 россиян, среди которых есть офицеры и представители подразделения "Ахмат". Глава СБУ сообщил, что сначала пленные дадут показания и пройдут соответствующие процедуры – и после этого с Россией состоятся переговоры об их обмене.
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