Омбудсмен: Делаем все для большого обмена с РФ, но в формате "всех на всех" не будет

Дмитрий Лубинец (Фото: Facebook)

В ближайшем будущем обмен пленными по схеме "всех на всех" с Россией не состоится, несмотря на операцию украинских сил в Курской области РФ и пополнение обменного фонда. Такое мнение высказал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в эфире Радио Свобода.

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"Постоянно украинская сторона выступает с инициативой проведения больших обменов, в том числе неоднократно через посредников мы выступали с инициативой проведения обменов "всех на всех". Верю ли я, что в ближайшее время может произойти обмен "всех на всех"? Нет, не верю", – заявил он.

В то же время Украина делает все возможное, чтобы произошли большие обмены военнопленными.

Омбудсмен также подтвердил, что операция ВСУ в Курской области России способствует улучшению ситуации с возвращением украинцев как с территории РФ, так и с временно оккупированных территорий.

По словам Лубинца, украинская сторона стремится опираться на принципы справедливости и договориться с Россией об условиях обмена.

"Мне бы очень хотелось, чтобы мы с Россией договорились наконец о принципах проведения обменных процессов и возвращении гражданских граждан, используя эту ситуацию. Нам нужно использовать принцип справедливости. Кто раньше попал в плен, тот раньше выходит", – подчеркнул он.

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