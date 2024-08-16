Омбудсмен: Робимо все для великого обміну з РФ, але в форматі "всіх на всіх" не буде

Дмитро Лубінець (Фото: Facebook)

У найближчому майбутньому обміну полоненими за схемою "всіх на всіх" із Росією не відбудеться, попри операцію українських сил у Курській області РФ і поповнення обмінного фонду. Таку думку висловив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в ефірі Радіо Свобода.

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"Постійно українська сторона виступає з ініціативою проведення великих обмінів, зокрема неодноразово через посередників ми виступали з ініціативою проведення обмінів "всіх на всіх". Чи вірю я, що найближчим часом може відбутися обмін "всіх на всіх"? Ні, не вірю", – заявив він.

Водночас Україна робить все можливе, щоб відбулися великі обміни військовополоненими.

Омбудсмен також підтвердив, що операція ЗСУ в Курській області Росії сприяє покращенню ситуації з поверненням українців як з території РФ, так і з тимчасово окупованих територій.

За словами Лубінця, українська сторона прагне спиратися на принципи справедливості та домовитися з Росією щодо умов проведення обмінів.

"Мені б дуже хотілося, щоб ми з Росією домовилися нарешті про принципи проведення обмінних процесів і повернення цивільних громадян, використовуючи цю ситуацію. Нам треба використовувати принцип справедливості. Хто раніше потрапив у полон, той раніше виходить", – наголосив він.

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