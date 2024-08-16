Омбудсмен: Робимо все для великого обміну з РФ, але в форматі "всіх на всіх" не буде
У найближчому майбутньому обміну полоненими за схемою "всіх на всіх" із Росією не відбудеться, попри операцію українських сил у Курській області РФ і поповнення обмінного фонду. Таку думку висловив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в ефірі Радіо Свобода.
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"Постійно українська сторона виступає з ініціативою проведення великих обмінів, зокрема неодноразово через посередників ми виступали з ініціативою проведення обмінів "всіх на всіх". Чи вірю я, що найближчим часом може відбутися обмін "всіх на всіх"? Ні, не вірю", – заявив він.
Водночас Україна робить все можливе, щоб відбулися великі обміни військовополоненими.
Омбудсмен також підтвердив, що операція ЗСУ в Курській області Росії сприяє покращенню ситуації з поверненням українців як з території РФ, так і з тимчасово окупованих територій.
За словами Лубінця, українська сторона прагне спиратися на принципи справедливості та домовитися з Росією щодо умов проведення обмінів.
"Мені б дуже хотілося, щоб ми з Росією домовилися нарешті про принципи проведення обмінних процесів і повернення цивільних громадян, використовуючи цю ситуацію. Нам треба використовувати принцип справедливості. Хто раніше потрапив у полон, той раніше виходить", – наголосив він.
- 14 серпня 2024 року після спілкування з російською уповноваженою Москальковою український омбудсмен Лубінець заявив, що Росія на тлі операції у Курській області ініціювала розмову з Україною щодо обміну військовополоненими.
- Наступного дня омбудсмен повідомив, що операція ЗСУ у Курській області поліпшила ситуацію стосовно повернення українських військовополонених додому, але наявність діалогу з РФ не означає, що обмін точно відбудеться найближчим часом.
- Під час операції в Курській області спецпризначенці СБУ взяли в полон 102 росіян, серед яких є офіцери та представники підрозділу "Ахмат". Голова СБУ повідомив, що спочатку полонені нададуть свідчення й пройдуть відповідні процедури – і після цього з Росією відбуватимуться перемовини щодо їх обміну.
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