UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Опасность вторжения России. Оппозиция требует срочно созвать Раду, в Слуге народа готовы

Цей матеріал також доступний українською
12.02.2022, 13:20
Опасность вторжения России. Оппозиция требует срочно созвать Раду, в Слуге народа готовы - Фото
Заседание Верховной Рады (Фото: пресс-служба Слуги народа)

Фракции партий Европейская солидарность и Голос потребовали от председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука немедленно созвать внеочередное заседание парламента из-за угрозы широкомасштабного российского вторжения. В Слуге народа заявили о готовности собраться в любой момент. Об этом сообщили пресс-служба Евросолидарности и спикер СН Юлия Палийчук в Telegram.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Утром пятый президент, лидер Евросолидарности Петр Порошенко и лидер партии Голос Кира Рудик срочно встретились со Стефанчуком.

Представители оппозиции потребовали созвать сегодня, 12 февраля, Верховную Раду и пригласить на заседание президента Владимира Зеленского и руководителей оборонного блока, чтобы в закрытом режиме скоординировать действия.

"Народные депутаты готовы в любой момент собраться на заседание парламента для принятия важных решений по защите страны и усилению ее обороноспособности. Уверены, что у Верховной Рады хватит голосов", – написала спикер СН.

Опасность вторжения России. Оппозиция требует срочно созвать Раду, в Слуге народа готовы

Председатель СН Елена Шуляк обратилась к областным организациям и всем членам партии с призывом проводить разъяснительную работу с людьми, организовать поддержку территориальной обороны, помощь армии.

Читайте также: Важно сохранять спокойствие. Украина в сильной позиции: армия готова, Запад помогает – МИД

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
верховная рада Слуга народа голос Евросолидарность война вторжение
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 