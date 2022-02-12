Опасность вторжения России. Оппозиция требует срочно созвать Раду, в Слуге народа готовы
Фракции партий Европейская солидарность и Голос потребовали от председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука немедленно созвать внеочередное заседание парламента из-за угрозы широкомасштабного российского вторжения. В Слуге народа заявили о готовности собраться в любой момент. Об этом сообщили пресс-служба Евросолидарности и спикер СН Юлия Палийчук в Telegram.
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Утром пятый президент, лидер Евросолидарности Петр Порошенко и лидер партии Голос Кира Рудик срочно встретились со Стефанчуком.
Представители оппозиции потребовали созвать сегодня, 12 февраля, Верховную Раду и пригласить на заседание президента Владимира Зеленского и руководителей оборонного блока, чтобы в закрытом режиме скоординировать действия.
"Народные депутаты готовы в любой момент собраться на заседание парламента для принятия важных решений по защите страны и усилению ее обороноспособности. Уверены, что у Верховной Рады хватит голосов", – написала спикер СН.
Председатель СН Елена Шуляк обратилась к областным организациям и всем членам партии с призывом проводить разъяснительную работу с людьми, организовать поддержку территориальной обороны, помощь армии.
- В январе 2022 года на переговорах с США и НАТО Россия получила отказ на требование не брать Украину в Альянс.
- В Белом доме заявили, что РФ ищет повод для вторжения в Украину. Россия заверяет, что ничего такого не планирует. Запад грозит ей разрушительными санкциями.
- Вчера представитель Белого дома заявил, что российская армия может в любой момент пересечь украинскую границу и призвал американцев немедленно покинуть Украину.
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