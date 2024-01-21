OpenAI впервые заблокировал автора бота, который применил ИИ в политической агитации – WP

Dean.Bot, которого заблокировала OpenAI, был создан предпринимателями из Кремниевой долины, которые основали комитет в поддержку Дина Филлипса

OpenAI (Фото: EPA/WU HAO)

Компания-разработчик ChatGPT OpenAI стихотворно заблокировала разработчиков бота Dean.Bot на основе своей системы за использование технологии в политической кампании. Об этом сообщило издание The Washington post .

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16 января OpenAI обновил свою политику, чтобы бороться с распространением дезинформации во время выборов и запретил пользователям использовать инструменты OpenAI, чтобы выдавать себя за кандидатов или местные органы власти, проведения кампаний или лоббирования, а также для препятствования голосованию.

По данным издания, Dean.Bot, которого заблокировала компания, работал на базе ChatGPT от OpenAI и был создан предпринимателями из Кремниевой долины Мэттом Крисилоффом и Джедом Сомерсом, которые основали комитет в поддержку Дина Филлипса, который является кандидатом в президенты США, накануне праймериз в Нью-Гемпшире от Демократической партии.

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Дин Филлипс (Фото: EPA/CJ GUNTHER)

Издание отметило, что цель работы Dean.Bot заключается в ответе на вопросы избирателей и агитации за Филлипса. Это один из первых случаев использования технологии ИИ в избирательной кампании.

Издание также цитирует ответ пресс-секретаря OpenAI Линдси Гелд, где она объяснила, почему были заблокированы разработчики бота.

"Любой, кто создает с помощью наших инструментов, должен придерживаться наших правил использования. Недавно мы удалили учетную запись разработчика, который сознательно нарушал наши правила использования API, запрещающие политическую агитацию или выдачу себя за другое лицо без его согласия", – заявила она.

8 ноября 2023 года спикер Белого дома Карин Жан-Пьер призвала скептически относиться к опросам общественного мнения, результаты которых свидетельствуют о том, что Байден проиграет Трампу.

Президент США Байден заявил, что баллотировался во второй раз, чтобы Трамп не возглавил Штаты. В декабре федеральный суд в США отказался снимать с бывшего президента Трампа обвинения о вмешательстве в выборы в 2020 году.

Ряд официальных лиц США считают, что после вероятной победы на выборах Трамп назначит ключевые госдолжности людей, которые негативно изменят внешнюю политику США в отношении Китая, НАТО и Украины.

Кроме того, Конгресс США одобрил закон, запрещающий президентам выходить из НАТО без согласования Сената или акта Конгресса. Это превентивные меры, основанные на обеспокоенности Соединенных Штатов и их европейских союзников по поводу гипотетического лидерства Трампа. Аналитики считают, что Трамп, став президентом, может вывести США из НАТО.

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