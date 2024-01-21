OpenAI вперше заблокувала розробника бота, який використовував ШІ у політичній агітації – WP

Dean.Bot, якого заблокувала OpenAI, був створений підприємцями з Кремнієвої долини, які заснували комітет на підтримку Діна Філліпса

OpenAI (Фото: EPA/WU HAO)

Компанія-розробник ChatGPT OpenAI вперше заблокувала розробників бота Dean.Bot на основі своєї системи за використання технології у політичній кампанії. Про це повідомило видання The Washington Post.

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16 січня OpenAI оновила свою політику, щоб боротися з поширенням дезінформації під час виборів, і заборонила користувачам використовувати інструменти OpenAI, щоб видавати себе за кандидатів або місцеві органи влади, проведення кампаній або лобіювання, а також для перешкоджання голосуванню.

За даними видання, Dean.Bot, якого заблокувала компанія, працював на базі ChatGPT від OpenAI та був створений підприємцями з Кремнієвої долини Меттом Крісілоффом і Джедом Сомерсом, які заснували комітет на підтримку Діна Філліпса, який є кандидатом у президенти США, напередодні праймериз у Нью-Гемпширі від Демократичної партії.

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Дін Філліпс (Фото: EPA/CJ GUNTHER)

Видання зазначило, що мета роботи Dean.Bot полягає у відповіді на питання виборців та агітуванні за Філліпса. Це є одним з перших випадків використання технології ШІ у виборчій кампанії.

Видання також цитує відповідь прессекретарки OpenAI Ліндсі Гелд, де вона пояснила, чому було заблоковано розробників бота.

"Будь-хто, хто створює за допомогою наших інструментів, повинен дотримуватися наших правил використання. Нещодавно ми видалили обліковий запис розробника, який свідомо порушував наші правила використання API, що забороняють політичну агітацію або можливість видавати себе за іншу особу без її згоди", – заявила вона.

8 листопада 2023 року спікерка Білого дому Карін Жан-П'єр закликала скептично ставитися до опитувань громадської думки, результати яких свідчать про те, що Байден програє Трампу.

Чинний президент США Байден заявив, що балотувався вдруге, щоб Трамп не очолив Штати. У грудні федеральний суд у США відмовився знімати з колишнього президента Трампа звинувачення про втручання у вибори у 2020 році.

Деякі офіційні особи США вважають, що після ймовірної перемоги на виборах Трамп призначить на ключові держпосади людей, які негативно змінять зовнішню політику США щодо Китаю, НАТО та України.

Крім того, Конгрес США схвалив закон, який забороняє президентам виходити з НАТО без узгодження Сенату чи акту Конгресу. Це превентивні заходи, що ґрунтуються на стурбованості Сполучених Штатів та їхніх європейських союзників щодо гіпотетичного лідерства Трампа. Аналітики вважають, що Трамп, ставши президентом, може вивести США з НАТО.

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