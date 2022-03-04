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Оперативная ситуация в Украине на утро 4 марта: боевая сводка от Генштаба ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
04.03.2022, 07:27
Оперативная ситуация в Украине на утро 4 марта: боевая сводка от Генштаба ВСУ - Фото
Разбитая техника оккупантов (Фото - Генштаб ВСУ)

Основные усилия российских оккупантов сосредоточены на утро 4 марта на окружении Киева и ослаблении сопротивления в заблокированных населенных пунктах. В ходе выполнения этой задачи группировки ВС РФ исчерпали основную часть оперативных резервов и начали подготовку к переброске дополнительных сил и средств из Южного и Восточного военных округов (ЮВО и ВВО). Вторые эшелоны и большая часть оперативных резервов группировок оккупантов введены в операцию, сообщает Генштаб ВСУ.

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На Волынском направлении противник силами двух БТГр (батальонные тактические группы) перешел в оборону в районах Полесского и Кухарей. Не исключается, что оккупант будет совершать вооруженные провокации на границе с целью втягивания армии Беларуси в войну против Украины.

На Полесском направлении группировка оккупантов из в/ч ВВО силами до пятнадцати БТГр проводит наступательную операцию в полосе Козаровичи, Вышгород, Фастов, Обухов; сосредоточение усилий – на направлении Бышев, Украинка.

В борьбе за рубежи в районе Полесского, Кухарей, Бородянки, Бышева, Гореничей, Демидова враг частично утратил наступательный потенциал. Основные силы противника блокированы и остановлены в районе Макарова.

Оккупанты отошли от Бучи и аэродрома Гостомель.

На Северском направлении группировка войск ЦВО силами до четырнадцати БТГр, а также 14 армейского округа Северного флота РФ проводит наступательную операцию в полосе Остер, Зазимье; Березань, Вишенки, сосредотачивая усилия на направлениях Киева.

Одновременно враг проводит перегруппировку с целью продолжить наступление в направлении Броваров.

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На Слобожанском направлении группировка войск ЗВО силами до шестнадцати БТГр проводит наступательную операцию, сосредотачивая усилия на направлении Новомосковска. Блокирует Харьков с севера. Захватила Балаклею.

Противник не добился успеха у Ахтырки и сосредоточил основные силы в районе Гадяча и Зенькова.

На Донецком направлении группировки врага силами первого и второго армейских корпусов, усиленными семью БТГр из состава 8 армии ВС РФ, продолжает наступательные действия для развития тактического успеха на Новоайдарском, Волновахском и Мариупольском направлениях, вышли в населенный пункт Новоалександровка.

Имея значительное преимущество в технике, противник оцепил Мариуполь.

На Луганском направлении оккупанты ведут боевые действия в направлении Старобельска.

На Таврическом направлении противник силами до пятнадцати БТГр сосредоточил усилия на направлении Николаев – Вознесенск. После перегруппировки и ввода части оперативных резервов в составе до БТГр продолжает наступление на Запорожье, частью сил – на Мариуполь. Отмечен ввод в операцию десантно-штурмовых подразделений ВС РФ в направлении Николаева.

Оккупанты были остановлены на Николаевском направлении, но имели частичный успех на направлении Вознесенска.

Отмечено перемещение большого количества автотехники с временно оккупированной территории Крыма, в которой оккупанты перевозят преступников из тюрьм для организации беспорядков в Николаевской области.

По состоянию на 06:20 пожар в учебно-тренировочном корпусе Запорожской АЭС в Энергодаре был ликвидирован. Жертв и пострадавших нет.

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В Черном море морская группировка российских оккупантов выведена из морских баз с заданием поражать надводные силы группировки разнородных сил украинских ВМС.

Одновременно противник продолжает подготовку к высадке морского десанта в районах Затоки и Черноморска. Прикрытие групп осуществляют отряд кораблей огневой поддержки и ракетная катерная ударная группа.

Для подавления системы противодесантной обороны Украины на черноморском побережье отмечено привлечение бомбардировщиков Су-24М и зафиксирован сброс кассетных бомб РБК-500. Прикрытие снабжали истребителями Су-30СМ.

Генштаб заверяет, что на всех направлениях противник имеет потери, демотивированные россияне сдаются в плен и бросают технику. "Эти трофеи помогают бить российских захватчиков. Борьба продолжается. Победа будет за нами", – подчеркнули военные.

Читайте хронику: Вторжение РФ в Украину: танки и ракетные обстрелы городов. Главные новости

Евгений Пилипенко
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