Орбан принимает политические решения в пользу Путина, хочет переждать Байдена — посол США

Виктор Орбан (Фото: EPA/Szilard Koszticsak)

Посол США в Венгрии Дэвид Прессман заявил, что политические решения премьер-министра страны Виктора Орбана полезны диктатору Владимиру Путину. Об этом он сообщил в интервью Financial Times.

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По его словам, если посмотреть на внешнюю политику Венгрии, которая саботирует евроинтеграцию Украины и санкции против РФ, а Орбан встречается с Путиным, то это делает Будапешт "еще более изолированным от своих партнеров по НАТО и партнеров по ЕС".

"Эти политические решения, вне всякого сомнения, полезны Путину и вредны для осторожных усилий по сохранению единства альянса и наших партнеров в противостоянии его агрессии", — сказал Прессман.

Он отметил, что российская пропаганда регулярно распространяется венгерскими медиа, которые поддерживает или контролирует правительство.

"США заботятся о Венгрии и рассматривают ее как союзника, но очень необычно иметь такую страну, которая отказывается учитывать интересы безопасности США. Правительство Орбана предпочло бы переждать нынешнюю администрацию", — заявил дипломат.

20 декабря венгерский премьер-министр выразил поддержку 45-му президенту США Трампу после того, как суд признал, что тот не имеет права занимать президентский пост.

14 декабря 2023 года Европейский совет принял решение начать переговоры о вступлении Украины в ЕС. Венгерский премьер Орбан во время голосования вышел из зала. Однако венгерский лидер во время этого саммита ветировал решение о выделении Украине 50 млрд евро в течение 2024-2027 годов.

9 января 2024 года венгерское правительство выдвинуло новое требование для разблокирования 50 млрд евро для Украины: Будапешт может снять свое вето при условии, что финансирование будет пересматриваться ежегодно.

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