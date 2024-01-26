Орбан ухвалює політичні рішення на користь Путіна, хоче перечекати Байдена — посол США

Віктор Орбан (Фото: EPA/Szilard Koszticsak)

Посол США в Угорщині Девід Прессман заявив, що політичні рішення прем'єр-міністра країни Віктора Орбана корисні диктатору Володимиру Путіну. Про це він повідомив в інтерв'ю Financial Times.

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За його словами, якщо подивитися на зовнішню політику Угорщини, яка саботує євроінтеграцію України та санкції проти РФ, а Орбан зустрічається з Путіним, то це робить Будапешт "ще більш ізольованим від своїх партнерів по НАТО та партнерів по ЄС".

"Ці політичні рішення, поза всяким сумнівом, корисні Путіну і шкідливі для обережних зусиль щодо збереження єдності альянсу та наших партнерів у протистоянні його агресії", — сказав Прессман.

Він зазначив, що російська пропаганда регулярно поширюється угорськими медіа, які підтримує чи контролює уряд.

"США піклуються про Угорщину і розглядають її як союзника, але дуже незвично мати таку країну, яка відмовляється враховувати інтереси безпеки США. Уряд Орбана хотів би перечекати нинішню адміністрацію", – заявив дипломат.

20 грудня угорський прем'єр-міністр висловив підтримку 45-му президенту США Трампу після того, як суд визнав, що той не має права обіймати президентську посаду.

14 грудня 2023 року Європейська рада ухвалила рішення розпочати переговори про вступ України до ЄС. Угорський прем'єр Орбан під час голосування вийшов із зали. Однак угорський лідер під час цього саміту наклав вето на рішення про виділення Україні 50 млрд євро протягом 2024-2027 років.

9 січня 2024 року угорський уряд висунув нову вимогу для розблокування 50 млрд євро для України: Будапешт може зняти своє вето за умови, що фінансування переглядатиметься щорічно.

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