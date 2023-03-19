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Ордер на арест Путина: ЮАР завила, что осознает свои обязательства как участника МУС

Цей матеріал також доступний українською
19.03.2023, 15:30
Ордер на арест Путина: ЮАР завила, что осознает свои обязательства как участника МУС - Фото
Путин (Фото: EPA)

Правительство Южно-Африканской Республики "помнит о своих юридических обязательствах", связанных с международным ордером на арест российского диктатора Владимира Путина. Об этом заявил Винсент Магвенья, пресс-секретарь президента ЮАР, сообщает Reuters.

"Мы, как правительство, осознаем наши юридические обязательства. Однако до саммита (БРИКС. – Ред.) мы продолжим взаимодействие с различными соответствующими заинтересованными сторонами" - заявил Магвенья. 

Пресс-секретарь президента сказал, что ЮАР "принимает к сведению сообщение об ордере на арест, выданном МУС... Южная Африка по прежнему привержена миру и выражает подчеркнутое желание, чтобы конфликт в Украине был урегулирован мирным путем через переговоры".

Ожидается, что Путин посетит Южную Африку в августе для участия в саммите БРИКС с участием лидеров Бразилии, РФ, Индии, Китая и ЮАР.

17 марта сообщалось, что ЮАР ратифицировала Римский статут МУС и несет юридическую обязанность обеспечить исполнение ордера на арест Путина, если у нее возникнет такая возможность. 

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