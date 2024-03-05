Основатель "Центра поддержки аэроразведки" о Сырском: Знаю его как строгого командира
Учредительница общественной организации "Центр поддержки аэроразведки" Мария Берлинская заявила, что знает главнокомандующего ВСУ Александра Сырского как строгого и жесткого командира, однако, по ее мнению, оценку его деятельности на должности делать рано. Об этом она рассказала в интервью LIGA.net.
Комментируя назначение Сырского, Берлинская ответила, что у нее есть сомнения в том, изменится ли стратегия ведения войны и будет ли понимание того, что Украине на фронте по максимуму нужно применять технологии.
"По состоянию на март 2024 года мы находимся в критически тяжелом положении в значительной степени из-за того, что заблокирована помощь со стороны США и не поступают в должном количестве боеприпасы и оружие", — отметила она.
Кроме этого, у Украины нет преимущества в воздухе, и россияне почти беспрепятственно применяют управляемые авиабомбы. Поэтому, по словам Берлинской, следует понимать, что главнокомандующий и вся вертикаль под ним работают в условиях дефицита боеприпасов и личного состава. А главком, как утверждает волонтер, - это человек, который должен планировать боевые операции, имея кем и чем воевать.
"Я бы не спешила сейчас выходить с громкими заголовками о том, что Сырский "мясник", воюющий "пушечным мясом". Я знаю его как очень строгого и жесткого командира, но в то же время коллеги отзываются о нем, как о профессионале. Время покажет", – резюмировала Берлинская.
- 8 февраля 2024 года Зеленский назначил новым главнокомандующим ВСУ Александра Сырского. Он заменил на этом посту Валерия Залужного.
- 11 февраля сообщалось, что американский генерал Бен Ходжес считает, что главком Сырский станет "неприятным сюрпризом" для российской армии на поле боя.
- 26 февраля Зеленский заявил, что Сырский в настоящее время разрабатывает два варианта плана дальнейших действий – с помощью США и без нее.
- 4 марта сообщалось, что Сырский доложил Зеленскому о кадровых перестановках в бригадах на фронте и ротациях.
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