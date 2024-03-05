Основатель "Центра поддержки аэроразведки" о Сырском: Знаю его как строгого командира

Мария Берлинская (Фото: скриншот видео)

Учредительница общественной организации "Центр поддержки аэроразведки" Мария Берлинская заявила, что знает главнокомандующего ВСУ Александра Сырского как строгого и жесткого командира, однако, по ее мнению, оценку его деятельности на должности делать рано. Об этом она рассказала в интервью LIGA.net.

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Комментируя назначение Сырского, Берлинская ответила, что у нее есть сомнения в том, изменится ли стратегия ведения войны и будет ли понимание того, что Украине на фронте по максимуму нужно применять технологии.

"По состоянию на март 2024 года мы находимся в критически тяжелом положении в значительной степени из-за того, что заблокирована помощь со стороны США и не поступают в должном количестве боеприпасы и оружие", — отметила она.

Кроме этого, у Украины нет преимущества в воздухе, и россияне почти беспрепятственно применяют управляемые авиабомбы. Поэтому, по словам Берлинской, следует понимать, что главнокомандующий и вся вертикаль под ним работают в условиях дефицита боеприпасов и личного состава. А главком, как утверждает волонтер, - это человек, который должен планировать боевые операции, имея кем и чем воевать.

"Я бы не спешила сейчас выходить с громкими заголовками о том, что Сырский "мясник", воюющий "пушечным мясом". Я знаю его как очень строгого и жесткого командира, но в то же время коллеги отзываются о нем, как о профессионале. Время покажет", – резюмировала Берлинская.

8 февраля 2024 года Зеленский назначил новым главнокомандующим ВСУ Александра Сырского. Он заменил на этом посту Валерия Залужного.

11 февраля сообщалось, что американский генерал Бен Ходжес считает, что главком Сырский станет "неприятным сюрпризом" для российской армии на поле боя.

26 февраля Зеленский заявил, что Сырский в настоящее время разрабатывает два варианта плана дальнейших действий – с помощью США и без нее.

4 марта сообщалось, что Сырский доложил Зеленскому о кадровых перестановках в бригадах на фронте и ротациях.

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