Засновниця "Центру підтримки аеророзвідки" про Сирського: Знаю його як строгого командира

Марія Берлінська (Фото: скриншот відео)

Засновниця громадської організації "Центр підтримки аеророзвідки" Марія Берлінська заявила, що знає головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського як строгого і жорсткого командира, однак, на її думку, оцінку його діяльності на посаді робити зарано. Про це вона розповіла в інтерв’ю LIGA.net.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь у дискусіях

Коментуючи призначення Сирського, Берлінська відповіла, що у неї є сумніви щодо того, чи зміниться стратегія ведення війни, а також чи буде розуміння того, що Україні на фронті максимально потрібно застосовувати технології.

"Станом на березень 2024 року ми знаходимося в критично важкому положенні, значною мірою через те, що заблокована допомога з боку США, не надходять у належній кількості боєприпаси й зброя", – зазначила вона.

Крім цього, Україна не має переваги у повітрі, й росіяни майже безперешкодно застосовують керовані авіабомби. Тому, за словами Берлінської, потрібно розуміти, що головнокомандувач і вся вертикаль під ним працюють в умовах дефіциту боєприпасів та особового складу. А головком, як стверджує волонтерка, – це людина, яка має планувати бойові операції, маючи ким і чим воювати.

"Я б не поспішала зараз виходити з гучними заголовками про те, що Сирський "м’ясник", який воює "гарматним м’ясом". Я знаю його, як дуже строгого і жорсткого командира, але водночас колеги відгукуються про нього, як про професіонала. Час покаже", – резюмувала Берлінська.

8 лютого 2024 року Зеленський призначив новим головнокомандувачем ЗСУ Олександра Сирського. Він замінив на цій посаді Валерія Залужного.

11 лютого повідомлялося, що американський генерал Бен Годжес вважає, що головком Сирський стане "неприємним сюрпризом" для російської армії на полі бою.

26 лютого Зеленський заявив, що Сирський наразі розробляє два варіанти плану подальших дій – із допомогою США та без неї.

4 березня повідомлялося, що Сирський доповів Зеленському про кадрові перестановки у бригадах на фронті та ротації.

Читайте також: Зеленський заявив, що дав Сирському карт-бланш на будь-які кадрові зміни у ЗСУ