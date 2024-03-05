Засновниця "Центру підтримки аеророзвідки" про Сирського: Знаю його як строгого командира
Засновниця громадської організації "Центр підтримки аеророзвідки" Марія Берлінська заявила, що знає головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського як строгого і жорсткого командира, однак, на її думку, оцінку його діяльності на посаді робити зарано. Про це вона розповіла в інтерв’ю LIGA.net.
Коментуючи призначення Сирського, Берлінська відповіла, що у неї є сумніви щодо того, чи зміниться стратегія ведення війни, а також чи буде розуміння того, що Україні на фронті максимально потрібно застосовувати технології.
"Станом на березень 2024 року ми знаходимося в критично важкому положенні, значною мірою через те, що заблокована допомога з боку США, не надходять у належній кількості боєприпаси й зброя", – зазначила вона.
Крім цього, Україна не має переваги у повітрі, й росіяни майже безперешкодно застосовують керовані авіабомби. Тому, за словами Берлінської, потрібно розуміти, що головнокомандувач і вся вертикаль під ним працюють в умовах дефіциту боєприпасів та особового складу. А головком, як стверджує волонтерка, – це людина, яка має планувати бойові операції, маючи ким і чим воювати.
"Я б не поспішала зараз виходити з гучними заголовками про те, що Сирський "м’ясник", який воює "гарматним м’ясом". Я знаю його, як дуже строгого і жорсткого командира, але водночас колеги відгукуються про нього, як про професіонала. Час покаже", – резюмувала Берлінська.
- 8 лютого 2024 року Зеленський призначив новим головнокомандувачем ЗСУ Олександра Сирського. Він замінив на цій посаді Валерія Залужного.
- 11 лютого повідомлялося, що американський генерал Бен Годжес вважає, що головком Сирський стане "неприємним сюрпризом" для російської армії на полі бою.
- 26 лютого Зеленський заявив, що Сирський наразі розробляє два варіанти плану подальших дій – із допомогою США та без неї.
- 4 березня повідомлялося, що Сирський доповів Зеленському про кадрові перестановки у бригадах на фронті та ротації.
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