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"Особая часть мира". Посол объяснила, почему Германия не дает оружие Украине

Цей матеріал також доступний українською
26.06.2021, 16:27
Анка Фельдгузен на Донбассе (Фото: EPA)

Германия не дает Украине оружие, так как немцы считают Восточную Европу "особой частью мира", где немецкого оружия и солдат быть не должно. Об этом в интервью ZN.ua заявила посол Германии в Украине Анка Фельдгузен.

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Фельдгузен отметила, что обсуждала вопрос поставок оружия Украине с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Однако стороны "согласились не соглашаться" (agree to disagree).

"Для Германии исторически Восточная Европа – особая часть мира, мы все были воспитаны с идеей, что немецких солдат, немецкого оружия здесь никогда не будет. Эта идея будто в ДНК немцев", – сказала посол.

Фельдгузен говорит, что тоже была так воспитана, но видела, что здесь идет война, страны играют не по правилам – и надо защищаться. Однако в Германии люди "очень далеки от этого", отмечает посол.

По ее словам, вопрос об оружии для Украины очень сложен для Германии. Чтобы изменить мнение по нему, нужно найти большинство и в Бундестаге, и в правительстве.

"Это в самом деле сложно. Но времена меняются, правительства меняются, возможно, что-то изменится и в этом вопросе. Однако, наверное, это действительно так, что только индивидуальный опыт, как мой опыт здесь, может быстрее изменить эту устоявшуюся позицию", – добавила Фельдгузен.

Читайте также: Работаем, чтобы будущее правительство Германии дало Украине оружие – Кулеба

Марк Сировой
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ВСУ война Донбасс оружие Анка Фельдгузен посол Германии
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