"Особая часть мира". Посол объяснила, почему Германия не дает оружие Украине
Германия не дает Украине оружие, так как немцы считают Восточную Европу "особой частью мира", где немецкого оружия и солдат быть не должно. Об этом в интервью ZN.ua заявила посол Германии в Украине Анка Фельдгузен.
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Фельдгузен отметила, что обсуждала вопрос поставок оружия Украине с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Однако стороны "согласились не соглашаться" (agree to disagree).
"Для Германии исторически Восточная Европа – особая часть мира, мы все были воспитаны с идеей, что немецких солдат, немецкого оружия здесь никогда не будет. Эта идея будто в ДНК немцев", – сказала посол.
Фельдгузен говорит, что тоже была так воспитана, но видела, что здесь идет война, страны играют не по правилам – и надо защищаться. Однако в Германии люди "очень далеки от этого", отмечает посол.
По ее словам, вопрос об оружии для Украины очень сложен для Германии. Чтобы изменить мнение по нему, нужно найти большинство и в Бундестаге, и в правительстве.
"Это в самом деле сложно. Но времена меняются, правительства меняются, возможно, что-то изменится и в этом вопросе. Однако, наверное, это действительно так, что только индивидуальный опыт, как мой опыт здесь, может быстрее изменить эту устоявшуюся позицию", – добавила Фельдгузен.
- 25 мая 2021 года, после визита на линию фронта в Украине, один из лидеров немецкой партии Союз 90/Зеленые Роберт Хабек заявил, что Германия должна дать ВСУ вооружение. По его словам, Украина "чувствует себя одинокой", пока в Европе ограничиваются заявлениями. Берлин отверг такое предложение.
- 1 июня президент Владимир Зеленский заявил, что Германия могла бы оказать Украине военную помощь для сдерживания военной агрессии России, предоставив бронемашины, пехотное вооружение, радиооборудование и многое другое. В Берлине ответили, что это не поможет.
- 9 июня глава МИД Германии Хайко Маас объяснил нежелание поставлять оружие в Украину тем, что Германия является посредником в конфликте. Кулеба назвал это решение политическим.
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