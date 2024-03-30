Отключение отопления поможет сбалансировать энергосистему – Шмыгаль

Ночью 29 марта российские войска запустили "Кинжалы" и крылатые ракеты из Ту-95МС по территории Украины.

Денис Шмыгаль (Фото: Facebook)

Украина сможет лучше сбалансировать энергетическую систему на фоне массированных российских атак против энергетики путем отключения отопления с окончанием сезона. Об этом рассказал на заседании правительства премьер-министр Денис Шмыгаль.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Шмыгаль акцентировал, что это те ресурсы, в которых Украина сейчас нуждается – они будут направлены на то, чтобы свет был во всех украинских семьях.

"Продолжаем подготовку. Усиливаем устойчивость нашей энергетики. Начинаем накапливать ресурсы для следующей зимы", – отметил премьер.

Он вспомнил, что приемлемые погодные условия позволили некоторым общинам и городам завершить отопительный сезон, и отметил, что, "несмотря на огромные вызовы и угрозы" – Украина прошла его успешно.

Глава правительства в частности заверил, что пункты несокрушимости все равно продолжат работать, и назвал их количество – "более 10 000".

По словам Шмыгаля, правительство одобрило постановление, которое позволит пунктам быть постоянно доступными для людей.

Ночью 29 марта в Украине была объявлена воздушная тревога: российские войска запустили "Кинжалы" и крылатые ракеты из Ту-95МС. В результате польские военные сообщили о взлете авиации.

В результате атаки повреждены тепловые и гидроэлектростанции в центре и на западе страны. В Черкасской области оккупанты нанесли ракетный удар по объекту энергетической инфраструктуры. Также из-за российской атаки поврежден детский лагерь и дома в Хмельницкой области.

Президент Зеленский заявил, что целями российских захватчиков стали Каневская и Днестровская гидроэлектростанции, РФ хочет повторения экологической катастрофы Каховской ГЭС.

Читайте также: Россия выпустила 99 "шахедов", "Кинжалов", "Искандеров", Х-59 и Х-101. Сбиты 84 цели