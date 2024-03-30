Вимкнення опалення допоможе збалансувати енергосистему – Шмигаль
Україна зможе краще збалансувати енергетичну систему на тлі масованих російських атак проти енергетики шляхом вимкнення опалення з закінченням сезону. Про це розповів на засіданні уряду прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Шмигаль акцентував, що це ті ресурси, які Україна зараз потребує – вони будуть направлені на те, щоб світло було в усіх українських родинах.
"Продовжуємо підготовку. Посилюємо стійкість нашої енергетики. Починаємо накопичувати ресурси для наступної зими", — зазначив прем'єр.
Він згадав, що прийнятні погодні умови дозволили деяким громадам та містам завершити опалювальний сезон, та зазначив, що, "попри величезні виклики та загрози" — Україна пройшла його успішно.
Голова уряду зокрема запевнив, що пункти незламності однаково продовжать працювати, та назвав їхню кількість — "понад 10 000".
За словами Шмигаля, уряд схвалив постанову, яка дозволить пунктам бути постійно доступними для людей.
- Вночі 29 березня в Україні була оголошена повітряна тривога: російські війська запустили "Кинджали" та крилаті ракети з Ту-95МС. Внаслідок цього польські військові повідомили про зліт авіації.
- Унаслідок атаки пошкоджено теплові та гідроелектростанції в центрі та на заході країни. На Черкащині окупанти завдали ракетного удару по об'єкту енергетичної інфраструктури. Також через російську атаку пошкоджено дитячий табір та будинки на Хмельниччині.
- Президент Зеленський заявив, що цілями російських загарбників стали Канівська та Дністровська гідроелектростанції, РФ хоче повторення екологічної катастрофи Каховської ГЕС.
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