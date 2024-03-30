Вимкнення опалення допоможе збалансувати енергосистему – Шмигаль

Вночі 29 березня російські війська запустили "Кинджали" та крилаті ракети з Ту-95МС по території України

Денис Шмигаль (Фото: Facebook)

Україна зможе краще збалансувати енергетичну систему на тлі масованих російських атак проти енергетики шляхом вимкнення опалення з закінченням сезону. Про це розповів на засіданні уряду прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Шмигаль акцентував, що це ті ресурси, які Україна зараз потребує – вони будуть направлені на те, щоб світло було в усіх українських родинах.

"Продовжуємо підготовку. Посилюємо стійкість нашої енергетики. Починаємо накопичувати ресурси для наступної зими", — зазначив прем'єр.

Він згадав, що прийнятні погодні умови дозволили деяким громадам та містам завершити опалювальний сезон, та зазначив, що, "попри величезні виклики та загрози" — Україна пройшла його успішно.

Голова уряду зокрема запевнив, що пункти незламності однаково продовжать працювати, та назвав їхню кількість — "понад 10 000".

За словами Шмигаля, уряд схвалив постанову, яка дозволить пунктам бути постійно доступними для людей.

Вночі 29 березня в Україні була оголошена повітряна тривога: російські війська запустили "Кинджали" та крилаті ракети з Ту-95МС. Внаслідок цього польські військові повідомили про зліт авіації.

Унаслідок атаки пошкоджено теплові та гідроелектростанції в центрі та на заході країни. На Черкащині окупанти завдали ракетного удару по об'єкту енергетичної інфраструктури. Також через російську атаку пошкоджено дитячий табір та будинки на Хмельниччині.

Президент Зеленський заявив, що цілями російських загарбників стали Канівська та Дністровська гідроелектростанції, РФ хоче повторення екологічної катастрофи Каховської ГЕС.

Читайте також: ЗСУ: Росія випустила 99 "шахедів", "Кинджалів", "Іскандерів", Х-59 та Х-101. Збито 84 цілі