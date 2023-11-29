Отравление жены Буданова показало, что агентура РФ внедрена глубже, чем считалось – NYT

Российская агентура может быть внедрена в руководящие структуры Украины глубже, чем это представлялось ранее, считает The New York Times

Марианна Буданова (Фото - RFE/RL - Current Time)

Отравление Марианны Будановой, жены руководителя Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова, может говорить о том, что российская агентура внедрена в руководящие структуры Украины глубже, чем это представлялось ранее. Об этом пишет The New York Times.

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"Если России удалось отравить Буданову, это может означать, что агенты РФ действовали ближе к внутренним кругам власти в Киеве, чем считалось ранее возможным", – отметило издание.

В то же время генерал Виктор Ягун, бывший заместитель главы контрразведки СБУ, в комментарии для NYT сказал, что оценку отравления Будановой можно будет дать только когда станет известно больше обстоятельств происшедшего, но он "был бы удивлен", если бы у Кремля обнаружилась агентура, которая способна приблизиться к Будановым. Ягун считает, что "на территории Украины просто нет необходимой агентуры, которая могла бы их отравить".

28 ноября собеседник в ГУР Минобороны подтвердил LIGA.net, что Марианна Буданова была отравлена тяжелыми металлами, но угрозы для ее жизни нет. В тот же день ГУР официально подтвердило эту информацию.

В ночь на 4 апреля 2019 года в Голосеевском районе Киева взорвался припаркованный возле торгового центра автомобиль одного из офицеров ГУР. Как было установлено, произошла преждевременная детонация взрывного устройства. Подрывника в тяжелом состоянии госпитализировали. Появилась информация, что он умер в больнице, но позже оказалось, что российский диверсант не погиб и дал показания в суде.

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