Отруєння дружини Буданова показало, що агентура РФ впроваджена глибше, ніж вважалося – NYT

Російська агентура може бути впроваджена до керівних структур України глибше, ніж це уявлялося раніше, вважає The New York Times

Маріанна Буданова (Фото - RFE/RL - Current Time)

Отруєння Маріанни Буданової, дружини керівника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова, може свідчити про те, що російська агентура впроваджена в керівні структури України глибше, ніж це уявлялося раніше. Про це пише The New York Times.

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"Якщо Росії вдалося отруїти Буданову, це може означати, що агенти РФ діяли ближче до внутрішніх кіл влади, ніж вважалося раніше можливим", – зауважило видання.

Однак генерал Віктор Ягун, колишній заступник голови контррозвідки СБУ, у коментарі для NYT сказав, що оцінку отруєння Буданової можна буде дати тільки коли стане відомо більше обставин, але він "був би здивований", якби у Кремля виявилася агентура, яка здатна наблизитися до Буданова. Ягун вважає, що "на території України просто немає необхідної агентури, яка б могла їх отруїти".

28 листопада співрозмовник у ГУР Міноборони підтвердив LIGA.net, що Маріанна Буданова була отруєна важкими металами, але загрози її життю немає. Того самого дня ГУР офіційно підтвердило цю інформацію.

У ніч на 4 квітня 2019 року у Голосіївському районі Києва вибухнув припаркований біля торговельного центру автомобіль одного з офіцерів ГУР. Як було встановлено, відбулася передчасна детонація вибухового пристрою. Підривника у тяжкому стані госпіталізували. З'явилася інформація, що він помер у лікарні, але пізніше виявилося, що російський диверсант не загинув і свідчив у суді.

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