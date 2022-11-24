Парламент Венгрии ратифицирует вступление в НАТО Финляндии и Швеции в 2023 году – Орбан
24.11.2022, 18:40
Виктор Орбан (фото – EPA)
Парламент Венгрии в начале следующего года ратифицирует членство Финляндии и Швеции в НАТО. Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан на брифинге после встречи лидеров Вышеградской группы в Словакии, сообщает Guardian.
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Правительство Венгрии уже решило поддержать вступление Финляндии и Швеции в НАТО, а парламент страны внесет этот вопрос в повестку своей первой сессии в следующем году, сказал Орбан.
Венгрия и Турция пока остаются единственными членами НАТО, которые еще не дали ответа на заявки Финляндии и Швеции на вступление в Североатлантический Альянс.
- 1 ноября Президент Финляндии Санна Марин призвала Венгрию и Турцию одобрить заявки Финляндии и соседней Швеции на вступление в НАТО.
- Перед встречей лидеров Вышеградской четверки премьер Польши Матеуш Моравецкий сказал, что попробует убедить Орбана в необходимости расширения НАТО.
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