Парламент Венгрии ратифицирует вступление в НАТО Финляндии и Швеции в 2023 году – Орбан

Парламент Венгрии в начале следующего года ратифицирует членство Финляндии и Швеции в НАТО. Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан на брифинге после встречи лидеров Вышеградской группы в Словакии, сообщает Guardian.

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Правительство Венгрии уже решило поддержать вступление Финляндии и Швеции в НАТО, а парламент страны внесет этот вопрос в повестку своей первой сессии в следующем году, сказал Орбан.

Венгрия и Турция пока остаются единственными членами НАТО, которые еще не дали ответа на заявки Финляндии и Швеции на вступление в Североатлантический Альянс.

1 ноября Президент Финляндии Санна Марин призвала Венгрию и Турцию одобрить заявки Финляндии и соседней Швеции на вступление в НАТО.

Перед встречей лидеров Вышеградской четверки премьер Польши Матеуш Моравецкий сказал, что попробует убедить Орбана в необходимости расширения НАТО.

Сергій Бережний

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