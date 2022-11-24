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Парламент Венгрии ратифицирует вступление в НАТО Финляндии и Швеции в 2023 году – Орбан

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24.11.2022, 18:40
Парламент Венгрии ратифицирует вступление в НАТО Финляндии и Швеции в 2023 году – Орбан - Фото
Виктор Орбан (фото – EPA)

Парламент Венгрии в начале следующего года ратифицирует членство Финляндии и Швеции в НАТО. Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан на брифинге после встречи лидеров Вышеградской группы в Словакии, сообщает Guardian.

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Правительство Венгрии уже решило поддержать вступление Финляндии и Швеции в НАТО, а парламент страны внесет этот вопрос в повестку своей первой сессии в следующем году, сказал Орбан.

Венгрия и Турция пока остаются единственными членами НАТО, которые еще не дали ответа на заявки Финляндии и Швеции на вступление в Североатлантический Альянс.

Сергій Бережний
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