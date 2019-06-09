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09.06.2019, 15:23

Партия Кличко решила не формировать список на выборы Раду

Партия Кличко решила не формировать список на выборы Раду - Фото
Виталий Кличко, партия УДАР (фото - Twitter политсилы)

Такое решение было принято на съезде политсилы сегодня, 9 июня

Партия мэра Киева Виталия Кличко УДАР на выборах в Раду не будет выдвигать кандидатов по партийному списку. Об этом говорится на странице политсилы в Twitter.

"Партия УДАР на досрочных парламентских выборах выдвинет кандидатов только по мажоритарным избирательным округам", - говорится в сообщении.

4 июня Кличко предлагал экс-губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили свое "политическое плече" и место главы его партии УДАР, но Саакашвили отказался. Теперь Саакашвили и Анатолий Гриценко решают, идти ли им вместе.

Сегодня, 9 июня, была объявлена первая сотня партийного списка Слуги народа, но список не окончательный - некоторые кандидатуры могут быть исключены

Также сегодня первую десятку партии Европейская солидарность представил Петр Порошенко.

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Теги: выборы, рада, виталий кличко, удар, список, мажоритарка
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